我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗偕副手華茲 費城造勢「華麗」登場

AMD蘇姿丰接見全球實習生「4張照片」揭曉精彩片段

40歲以上民眾逾6成腰粗 易增加糖尿病、高血壓風險

記者廖靜清／台北即時報導
國民健康署呼籲民眾，應從最容易掌握的腰圍開始。（記者廖靜清／攝影）
國民健康署呼籲民眾，應從最容易掌握的腰圍開始。（記者廖靜清／攝影）

許多人對「A4腰」、「螞蟻腰」、「反手摸肚臍」應該不陌生，雖然腰圍並不是愈小愈好，但超過標準，容易得到代謝症候群，衍生各種慢性疾病。台灣的國健署署長吳昭軍表示，代謝症候群是三高、糖尿病、心血管疾病的前兆，及早做好自我健康管理，才能減輕後續健保、醫療資源負擔。

吳昭軍說，國健署與健保署合作推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，民眾可多加利用成人預防保健免費健康檢查，以及全民健保行動快易通的健康存摺App，輸入個人健檢數據，即可得知未來10年內罹患5種慢性病的風險。

代謝症候群的5項危險因子：包含三高（血壓高、血糖高、血脂高）及二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項則代表中了，要積極改變生活方式。吳昭軍說，代謝症候群可以逆轉，國健署調查過去3年民眾自我控制的數據，有20%患有代謝症候群的民眾透過運動、飲食，數值恢復正常。

健保署署長石崇良表示，代謝症候群提高罹患心血管疾病、糖尿病等風險，根據健保支出的醫療費用統計，慢性病治療的負擔比癌症還要高。健保署於2022年與千禧之愛健康基金會合作，獎勵民眾記錄腰圍，並將資料上傳「健康存摺-代謝症候群專區」，若經判讀為代謝症候群，可至App上顯示的「全民健保代謝症候群防治計畫」診所治療。

衛福部部長邱泰源分享，他從小體態屬於偏胖，但健康狀況沒問題。擔任立法委員後，生活步驟讓體重數字上升，最近積極調整飲食，有看到一些成效。民眾要更認識代謝症候群、掌握自身健康，衛福部也將加強健康投資，落實賴清德總統提出的「健康台灣」願景。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒表示，今年與國健署合作辦理「代謝三五成群 瘦腰就贏」網路活動，希望提升民眾健康識能，多加利用「慢性疾病風險評估平台」預測未來10年內是否會罹患慢性疾病，定期記錄腰圍、血壓、血糖、三酸甘油酯及高密度脂蛋白膽固醇數值，避免疾病上身。

代謝症候群容易讓人忽略，因為身體並無明顯不適，但血壓、血糖、血脂過高導致身體慢性發炎。國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員鍾仁華表示，代謝症候群盛行率男性約4成、女性3成，但隨著年紀增長，女性的盛行率超過男性。

鍾仁華說，檢測代謝症候群最簡單的方式為「測量腰圍」，腰圍過粗通常表示腹部肥胖，代表內臟脂肪堆積，成年男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分。腰圍過大，代謝症候群另4項指標更容易異常，罹患糖尿病風險增加6倍、中風及心臟病為2倍、高血壓增加4倍、高血脂增加3倍，不可小覷。

國健署呼籲民眾，應從最容易掌握的腰圍開始，落實4招健康生活習慣：定期量腰圍、我的餐盤健康飲食、規律中等費力運動、遠離菸酒，率先掌握健康人生。

「代謝三五成群 瘦腰就贏」網路活動起跑，呼籲民眾重視自我健康管理。衛生福利部部長...
「代謝三五成群 瘦腰就贏」網路活動起跑，呼籲民眾重視自我健康管理。衛生福利部部長邱泰源（右二）、國民健康署署長吳昭軍（右一）、中央健康保險署署長石崇良（左二）、千禧之愛健康基金會董事長許惠恒（左一）。（記者廖靜清／攝影）

健保 三高 心血管疾病

上一則

胃食道逆流具癌化風險 中醫師提這4點治療關鍵

延伸閱讀

蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險
落實3早原則 子宮頸癌存活率9成

落實3早原則 子宮頸癌存活率9成
高血壓年輕化 量血壓掌握722原則

高血壓年輕化 量血壓掌握722原則

熱門新聞

專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。示意圖。（本報資料照片）

七夕一夜情防性病守則 專家：看到「這些」現象快跑

2024-08-03 05:14
清洗食材，水果應優先清洗，可拿一支洗臉刷，將表皮刷一下，再用水沖一次，接著洗蔬菜，最後才處理肉類。（本報資料照片）

防念珠菌吃進肚 水果都要洗

2024-08-02 02:00
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現才能控制正常的血壓；示意圖。（123RF）

夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

2024-08-06 05:30
精神科醫師提醒，當親友出現衝動、暴躁狀況，旁人能做的就是盡快尋求警政系統協助。示意圖，（本報資料照片）

男自宮後墜樓…「極不尋常」 醫師分析背後恐有這2大原因

2024-08-03 17:18
專家指出，洗髮精添加矽靈是讓頭髮滑順、抗毛躁和保濕效果，會隨著水被清洗乾淨，幾乎不會堵塞在毛囊。示意圖，（本報資料照片）

含矽靈洗髮精會導致禿頭？專家揭最佳保養方法

2024-08-02 04:45
正確飲食才能有效減重，營養師提醒斷食法不能長時間執行，容易搗亂身體運作的平衡。（本報資料照片）

夏日減重大作戰 「辟穀減肥法」不吃這類食物

2024-08-01 05:25

超人氣

更多 >
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
定存到期查無帳戶 5萬險沒了

定存到期查無帳戶 5萬險沒了
巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王

巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王