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五月天石頭「腰椎滑脫」 醫師呼籲避免這三動作

記者廖靜清／台北即時報導
大多數腰椎滑脫患者初期沒有明顯症狀，等到腰椎壓迫到神經，就會出現下背痛、腰部及臀部痠麻脹痛感。（本報資料照片）
大多數腰椎滑脫患者初期沒有明顯症狀，等到腰椎壓迫到神經，就會出現下背痛、腰部及臀部痠麻脹痛感。（本報資料照片）

台灣天團「五月天」舉辦25周年巡演前夕，吉他手石頭因傷告假巡演，原因是「腰椎滑脫」，需停止舞台活動，靜養一段時間並進行治療。國泰醫院骨科主治醫師劉哲瑋說，腰椎滑脫是一種腰椎椎體往前或往後移，腰部的軟組織和小面關節受損退化且鬆脫，造成站立或走路時會腰痠、腰痛。

從字面上來看，腰椎滑脫就是脊椎骨滑脫移動原本該在的位置，主要原因為外傷、退化性疾病，讓椎間的結構穩定度變差。劉哲瑋表示，多數脊椎滑脫不會引起症狀，但是當脊椎壓迫到神經時，會出現下背痛、下肢輻射痛，甚至發麻等，尤其是負重物或是彎腰等變換動作時。

腰椎滑脫好發於50歲以上女性，因年輕時工作久站、久坐或久走，再加上姿勢不良或長期做家務，脊椎承受很大的壓力，提高滑脫的機率。年輕人則是長時間久站、習慣性駝背、腰椎過度後伸等，或是外傷引起椎弓斷裂，這些原因都會導致脊椎滑脫。

劉哲瑋舉例，過去種田的老農民，下田時彎腰、深蹲、搬重物，這三個動作對腰椎造成極大負擔，時間一久，下背痛、下肢痠麻的毛病跟著出現。現代人喜愛翹腳、坐姿歪斜，或是上健身房施力不對，也容易腰椎出狀況。

要如何預防腰椎滑脫？劉哲瑋提醒，坐著的時候要靠著椅背或靠著牆，不要讓腰部及背部硬撐著，避免肌肉過於緊繃。另外，撿物品、搬東西時，一定要蹲下、不要彎腰，這是很傷椎間盤的動作；可使用腹肌及背肌的核心力量抬起重物，降低傷害。

雖然多數腰椎滑脫的病人沒有明顯症狀，但壓迫到神經時，仍會有下背痛、腰部及臀部痠麻脹痛感。劉哲瑋表示，可利用X光檢查找出滑脫的部位及程度，初期可用藥物、復健等保守治療，嚴重者可考慮脊椎減壓及融合內固定手術，達到復位及穩定腰椎的效果。

劉哲瑋呼籲，盡量減少彎腰、深蹲、搬重物，彎腰最傷脊椎，應該用臀、腿的力量搬起重物，而不是腰部施力。如果核心肌群的穩定性不夠，很容易傷到下背，一定要用正確的脊椎擺位。搬重物是民眾最常忽略的細節，一不小心就拉傷腰，損傷腰椎和腰部肌肉。

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