夏天熱腦中風不可輕忽 主動脈剝離手術醫師賣命又賣肝

新光醫院腦中風中心主任連立明說，夏天天氣炎熱，民眾如果喝水不夠，體內水分容易快速蒸發，導致脫水，僅而使血液變黏稠，將增加腦中風發生的機會；示意圖。（123RF）

台灣衛福部統計，每年約有1萬多的人死於腦血管疾病，其中腦中風 為死亡與失能的主因；急性主動脈剝離是種複雜且致死率高的心血管疾病，病人發病後，如未獲得適當處置，每小時增加1%的死亡率，約有50%的病人在送達醫院的24小時內死亡、71%病人在2個月內死亡，此急性病症都需醫師及早手術治療，避免失能及增加活命的機會。

腦中風學會理事長、新光醫院腦中風中心主任連立明說，腦中風病人多好發於冬季，但在夏天病人也不少，原因是夏天天氣炎熱，民眾如果喝水不夠，體內水分容易快速蒸發，導致脫水，進而使血液變黏稠，增加腦中風發生的機會，近日該院常收治腦中風、心肌梗塞等重症患者，加護病房病床也常出現調度困難。

連立明說，健保 署獎勵跨院合作照護計畫，目前該院與台北市立聯合醫院陽明院區共同為區域聯防醫院，日前有一名60多歲男性患者出現說話不清楚、左手及左腳沒力，且愈來愈沒力，走路不穩，經檢查為右側中大腦動脈阻塞，研判需要取栓手術治療，而轉至新光醫院進行手術，術後兩周病人已經可以下床走路，看不出曾經中風，病人及家屬都十分高興。

高雄榮總心臟血管外科主任吳介任說，主動脈是心臟最大的血管，共分為內中外三層，依不同位置分為升主動脈、胸主動脈、腹主動脈，有時受情緒、氣溫變化等外在因素影響，造成主動脈血壓變化，引發剝離甚至破裂，嚴重時恐會猝死，若未完全破裂時，以升主動脈剝離，屬於急性主動脈剝離，必須緊急手術。

吳介任指出，緊急開心手術是讓心臟暫停跳動，並用人工心肺機取代心臟功能，延續全身血液循環，同時需降低體溫至攝氏31至32度，但主動脈剝離手術需要降溫至23至25度，此時病人呈現假死狀態，且凝血功能已被破壞，最辛苦的是術後止血及讓病人體溫慢慢升溫，依2023年統計，高屏地區手術死亡率為12.7%，相較早期約30至50％已是非常低。

吳介任說，臨床上主動脈剝離病人，常是早上就出現心臟不適症狀，但遲遲不願就醫，等到晚上睡覺前，症狀加劇受不了了，才緊急送醫，約五成病人為醫師小夜班或大夜班時前來治療，而主動脈剝離手術時間長達12小時，往往是隔日上午才會結束，心臟外科醫師可說是「賣命」又「賣肝」。

為避免主動脈剝離，吳介任提醒，主動脈剝離最常發生在秋冬季節，致病原因為血壓急遽變化，呼籲高血壓 病史者應每天量血壓、按時服藥、控制血壓，平時也應維持心情平靜，一旦有瞬間嚴重胸悶、胸痛、有如「胸口壓大石、心臟被撕裂」的感覺，甚至是腹痛或中風時，應懷疑是主動脈剝離盡速就醫。