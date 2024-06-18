櫃姐指甲剪太短成「鉛筆甲」超痛 醫提剪指甲3重點

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，兩側指甲修剪過短，反而容易讓後來長出的指甲彎曲、刺進周圍皮膚形成捲甲，造成慢性甲溝炎。（記者賴昀岫／攝影）

櫃姐雙腳大拇趾偶爾疼痛，以為是職業病，加上腳趾甲愈減愈短導致捲成「鉛筆甲」，就醫才發現為慢性甲溝炎合併捲甲。皮膚科醫師提醒，腳趾甲兩側修剪過短，容易讓後來長出的指甲彎曲，嚴重時可能引起潰瘍，甚至蜂窩性組織。

醫師指出，如已發生「捲甲」，可使用指甲矯正器，療程約需3至6個月，並建議民眾在洗澡後剪指甲，修剪指甲時；前端要剪平、避免修剪成角形或弧形；指甲最前端白色部分保留0.1公分即可。

48歲的櫃姐陳小姐，上班需長時間站櫃，雙腳大腳趾偶有疼痛，平時刻意請修甲師將腳趾甲剪短，順便將崁入的指甲剪掉，結果指甲兩側彎曲嚴重，導致原本的腳趾甲，捲成「鉛筆甲」，為了遮住鉛筆甲的外觀，還會再貼上美甲片，直到最近腳趾甲疼痛加劇，趕緊就醫，診斷發現為慢性甲溝炎合併捲甲，所幸1年半矯正治療後，症狀已改善。

台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，指甲溝周圍皮膚遭受摩擦、壓迫，會造成皮膚組織發炎，形成慢性甲溝炎，發生原因如穿著不合腳的鞋子、指甲修剪不當、甲面寬或扁平足等先天結構異常，容易發生在50歲以上族群；小朋友因為活動量大、運動時撞擊等，較容易出現急性甲溝炎。

蔡長祐說，不少患者在腳趾疼痛時，習慣性將指甲剪短，以為可以減緩疼痛，殊不知容易出現腫脹疼痛、反覆感染，甚至產生肉芽組織，就是俗稱的「捲甲」或「凍甲」。他說明，指甲兩側修剪過短，容易讓後來長出的指甲彎曲、刺進周圍皮膚形成捲甲，造成慢性甲溝炎，如果免疫力 較差，嚴重時可能引起潰瘍，甚至蜂窩性組織炎。

蔡長祐指出，修剪指甲有訣竅，建議洗澡後進行，此時指甲及周圍皮膚較為柔軟；修剪指甲時，前端要剪平，不要修剪成角形或弧形，將指甲最前端白色部分保留0.1公分；指甲周圍皮膚有倒刺或脫皮時，千萬不可以任意拉扯，容易造成外傷及後續感染。

許多人擔心，治療甲溝炎是否要將指甲整片拔除？蔡長祐指出，目前甲溝炎治療依程度不同，除拔除部分指甲，並修剪過度增生的肉芽組織外，如果已有捲甲，可使用指甲矯正器治療，將指甲矯正器調整至適合的長度固定於甲面，將捲曲的指甲壓平，療程約需3至6個月。

蔡長祐提醒，平常養成護甲習慣，可避免捲甲危機，如調整修剪指甲的方式、加強指甲周圍皮膚的保濕、每天用手將趾肉往外撥，幫助恢復彈性、避免穿著過硬或偏窄的鞋子，以穿上時可以讓腳趾稍微擴展的鞋子為佳，如因運動需要穿較緊的鞋子，結束後記得換穿較寬鬆的鞋子，讓腳趾休息。

蔡長祐說，引起甲溝發炎的因素多，長期疼痛不適對生活也會造成影響，出現不適或異狀時，應盡早就醫治療，平時多留意修剪指甲方式及穿著適當的鞋子，對於預防甲溝炎的發生都會有幫助。