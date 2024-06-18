我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年大漲165%還不夠 這位分析師看好輝達股價還能再漲逾20%

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

櫃姐指甲剪太短成「鉛筆甲」超痛 醫提剪指甲3重點

記者賴昀岫／台北即時報導
書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，兩側指甲修剪過短，反而容易讓後來長出的指甲彎曲、刺進周圍皮膚形成捲甲，造成慢性甲溝炎。（記者賴昀岫／攝影）
書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，兩側指甲修剪過短，反而容易讓後來長出的指甲彎曲、刺進周圍皮膚形成捲甲，造成慢性甲溝炎。（記者賴昀岫／攝影）

櫃姐雙腳大拇趾偶爾疼痛，以為是職業病，加上腳趾甲愈減愈短導致捲成「鉛筆甲」，就醫才發現為慢性甲溝炎合併捲甲。皮膚科醫師提醒，腳趾甲兩側修剪過短，容易讓後來長出的指甲彎曲，嚴重時可能引起潰瘍，甚至蜂窩性組織。

醫師指出，如已發生「捲甲」，可使用指甲矯正器，療程約需3至6個月，並建議民眾在洗澡後剪指甲，修剪指甲時；前端要剪平、避免修剪成角形或弧形；指甲最前端白色部分保留0.1公分即可。

48歲的櫃姐陳小姐，上班需長時間站櫃，雙腳大腳趾偶有疼痛，平時刻意請修甲師將腳趾甲剪短，順便將崁入的指甲剪掉，結果指甲兩側彎曲嚴重，導致原本的腳趾甲，捲成「鉛筆甲」，為了遮住鉛筆甲的外觀，還會再貼上美甲片，直到最近腳趾甲疼痛加劇，趕緊就醫，診斷發現為慢性甲溝炎合併捲甲，所幸1年半矯正治療後，症狀已改善。

台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，指甲溝周圍皮膚遭受摩擦、壓迫，會造成皮膚組織發炎，形成慢性甲溝炎，發生原因如穿著不合腳的鞋子、指甲修剪不當、甲面寬或扁平足等先天結構異常，容易發生在50歲以上族群；小朋友因為活動量大、運動時撞擊等，較容易出現急性甲溝炎。

蔡長祐說，不少患者在腳趾疼痛時，習慣性將指甲剪短，以為可以減緩疼痛，殊不知容易出現腫脹疼痛、反覆感染，甚至產生肉芽組織，就是俗稱的「捲甲」或「凍甲」。他說明，指甲兩側修剪過短，容易讓後來長出的指甲彎曲、刺進周圍皮膚形成捲甲，造成慢性甲溝炎，如果免疫力較差，嚴重時可能引起潰瘍，甚至蜂窩性組織炎。

蔡長祐指出，修剪指甲有訣竅，建議洗澡後進行，此時指甲及周圍皮膚較為柔軟；修剪指甲時，前端要剪平，不要修剪成角形或弧形，將指甲最前端白色部分保留0.1公分；指甲周圍皮膚有倒刺或脫皮時，千萬不可以任意拉扯，容易造成外傷及後續感染。

許多人擔心，治療甲溝炎是否要將指甲整片拔除？蔡長祐指出，目前甲溝炎治療依程度不同，除拔除部分指甲，並修剪過度增生的肉芽組織外，如果已有捲甲，可使用指甲矯正器治療，將指甲矯正器調整至適合的長度固定於甲面，將捲曲的指甲壓平，療程約需3至6個月。

蔡長祐提醒，平常養成護甲習慣，可避免捲甲危機，如調整修剪指甲的方式、加強指甲周圍皮膚的保濕、每天用手將趾肉往外撥，幫助恢復彈性、避免穿著過硬或偏窄的鞋子，以穿上時可以讓腳趾稍微擴展的鞋子為佳，如因運動需要穿較緊的鞋子，結束後記得換穿較寬鬆的鞋子，讓腳趾休息。

蔡長祐說，引起甲溝發炎的因素多，長期疼痛不適對生活也會造成影響，出現不適或異狀時，應盡早就醫治療，平時多留意修剪指甲方式及穿著適當的鞋子，對於預防甲溝炎的發生都會有幫助。

免疫力

上一則

肩旋轉肌撕裂 過度冰敷恐抑制發炎反應 影響修復

下一則

7旬婦腰痛到無法站立 檢查為腰椎骨折 竟是這症狀引發

延伸閱讀

都是高跟鞋惹的禍？ 骨科醫師：拇趾外翻原因7成是這個

都是高跟鞋惹的禍？ 骨科醫師：拇趾外翻原因7成是這個
指甲老是疼痛腫脹 傷口久不癒合小心是皮膚癌

指甲老是疼痛腫脹 傷口久不癒合小心是皮膚癌
「墨雨雲間」男主角爆紅 傳搶走吳磊緋聞女友

「墨雨雲間」男主角爆紅 傳搶走吳磊緋聞女友
媽管教小學兒子 頭頸留抓痕 判刑3月要入獄

媽管教小學兒子 頭頸留抓痕 判刑3月要入獄

熱門新聞

營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55
黃姓女子遭龜殼花咬傷腳踝，還好即時注射抗毒血清，今天傷口消腫、疼痛減輕。（南投醫院提供）

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

2024-06-12 05:26
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。（烏日林新醫院提供）

45歲不菸不酒男打棒球倒下心臟驟停險死 保命關鍵曝光

2024-06-13 05:20
當北約飛行員完成跳傘表演時，總統拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。（取材自YouTube）

拜登G7峰會放空、對無人處詭異比讚 專家籲類似個案家屬注意3大指標

2024-06-15 17:14

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄