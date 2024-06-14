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輕熟女瘋超慢跑 下床第一步好痛 就醫竟是足底筋膜炎

記者王勇超／高雄即時報導
骨科主治醫師李文瑋（左）提醒，超慢跑雖慢速、強度低，過度使用仍可能引發足底筋膜炎。（記者王勇超／翻攝）
骨科主治醫師李文瑋（左）提醒，超慢跑雖慢速、強度低，過度使用仍可能引發足底筋膜炎。（記者王勇超／翻攝）

「超慢跑」近年來突然在網路上爆紅，成為受歡迎的低強度有氧運動，台灣高雄有1名45歲女子因為端午連假期間大啖粽子，為了減重每天積極練習1小時以上，卻開始在久站後感到足跟疼痛，尤其起床時腳踩到地板的第一步更是劇痛，就醫診斷後竟是罹患了足底筋膜炎。骨科醫師說，超慢跑步頻不低，在過度使用下，可能會引發足底筋膜炎，跑者應謹記適量運動。

高醫岡山醫院骨科主治醫師李文瑋說，45歲徐姓女子到門診就醫時，自述近期因公司健康檢查出現多項紅字，決定展開新的運動計畫，從同事那裡得知超慢跑這種活動，很快就能上手，2周以來為減重天天練習，連假也不間斷，不過這幾天足跟開始疼痛，即使坐下工作一段時間，足底還會有輕微酸痛感，十分困擾，到骨科求診，目前以消炎藥搭配物理治療緩解症狀。

李文瑋指出，超慢跑是源自日本的新興運動方式，如今在台灣也受到廣泛歡迎，跑不僅容易上手，還能依個人需求調整強度，是一種介於散步和跑步之間的運動模式。由於速度較慢，且步伐輕盈，大大降低了對膝蓋、踝關節與髖關節的衝擊，適合運動新手、年長者、肥胖族群，以及關節不好的族群。

李文瑋說，儘管超慢跑對關節傷害雖然較小，但由於步頻不低，在過度使用下，可能會引發足底筋膜炎。其典型症狀包括早晨下床時腳跟處的嚴重刺痛，雖然走幾步後疼痛逐漸緩解，但久坐或長時間休息後疼痛可能再度出現，如果未及時處理，可能演變成慢性疼痛，影響日常生活。

李文瑋表示，足底筋膜炎的治療初期多半使用消炎藥物、類固醇注射，以及物理治療等方法。近年來，震波療法、增生療法，或高濃度血小板血漿注射等新治療方式也逐漸普及，多數患者在接受藥物和適當的物理治療後，症狀能夠緩解。若經非手術治療3個月後仍未改善，內視鏡微創手術具有傷口小、恢復快、術後生活影響小等優點，也是進一步的選擇。

李文瑋呼籲，超慢跑是一種對身體友好的簡便運動，適合各年齡層和不同體能水平的人群，但跑者應謹記適量運動，避免過度使用足部，才能享受其帶來的健康益處。

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