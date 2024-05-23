台大研究農民、醫護熱傷害致腎臟病 學者：可吃冰沙降溫

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友團隊發現，氣溫潮濕、炎熱是台灣非傳統病因腎臟病盛行率高的原因，農民、穿防護衣的醫護，都是容易因熱危害引發腎臟病的族群。（記者林琮恩／攝影）

慢性腎病是台灣的國病，洗腎每年耗費大量健保資源。台大公衛學院研究團隊發現，氣溫潮濕、炎熱是台灣非傳統病因腎臟病盛行率高的原因，農民、穿防護衣的醫護，都是容易因熱危害引發腎臟病的族群，尤其農民罹患非傳統慢性腎臟病原因，比一般民眾高出近五成。

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友表示，非傳統病因腎臟病是指排除高血壓 、糖尿病、腎臟發炎、結石等原因導致的腎病，台灣高血壓、糖尿病盛行率與歐美相比並不高，腎臟病盛行率卻很高，這與台灣地理環境鄰近赤道，且氣溫濕熱有所關聯。

台大公衛學院從5項不同研究發現，農民及醫護人員，受到熱傷害影響，罹患腎臟病比率增加。

一項地區性研究顯示，農民因非高血壓、糖尿病造成非傳統原因慢性腎臟病危險性，比一般民眾增加45%，其中脫水比率達22%；另一項研究則顯示，穿著防護衣的醫護人員，因內部熱壓力高達50度以上，工作3至4小時期間，腎功能顯著下降，23％醫護產生急性熱傷害。

楊孝友指出，當人體腦部感受到溫度上升，下視丘、腦部就會開始作用，讓血流至皮膚進行散熱，器官血流減少，容易缺血，就會導致腎臟傷害；熱傷害的症狀，包括頭暈、頭痛、想吐等，如長者出現相關症狀，應留意水分補充。

另，新冠疫情 期間，醫護穿著防護衣，除內部溫度升高以外，也因難以穿脫，減少小便及喝水次數。楊孝友表示，台大公衛學院學生支援劍潭檢疫所，發現搭車時不少醫護反應容易暈車，後發現這是熱傷害前兆。

台大公衛學院與新加坡 大學合作，借鏡星國作法，讓醫護使用冰沙降溫，新加坡訓練部隊時，會讓軍人在出操前，先使用冰沙降溫，疫情期間將此做法讓醫護使用。楊孝友表示，使用冰沙可在不攝入過多水分的情況下，達到核心降溫的效果，但提醒民眾，在減少熱傷害時，應避免使用含糖飲料或含糖冰沙。

至於農民，楊孝友建議，相關法規應擴大解釋熱危害作業內容，除傳統產業外，農民、工人應增加保護措施，有些國家健康管理辦法，要求雇主讓員工以每天增加二成工作量的方式，讓員工身體適應給溫，但這必須有政府法規配套，引導業者改變。