15歲少女血脂數據竟超標 醫提醒「這類人」應更注意

小兒科醫師提醒，青少年高血脂通常沒有明顯症狀，部分個案會有頭暈、疲倦、失眠、胸悶等症狀，有家族遺傳史且體重過重者，應更加注意可能有血脂問題。示意圖非新聞當事人，（聯合報系資料照片）

一名15歲少女BMI數值落在正常，但偏向過重，健檢發現血脂異常。小兒科醫師指出，少女母親也有血脂肪偏高的情況，所幸經飲食和生活型態衛教已改善，由於青少年高血脂通常沒有明顯症狀，部分個案會有頭暈、疲倦、失眠 、胸悶等症狀，有家族遺傳史且體重過重者，應更加注意血脂問題。

15歲的小宜透過學校健康檢查，發現血脂肪異常就診，總膽固醇245mg/dL（參考值<200 mg/dL）、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)為155mg/dL（參考值80-130 mg/dL），三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、血糖、尿酸、腎功能及甲狀腺功能數值皆無異常，BMI數值雖不到肥胖，但落在正常偏過重的範圍。

台灣書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，小宜的家族沒有心血管疾病病史，但媽媽也有血脂肪偏高的情況，平常喜歡吃甜食和油炸類的食物，沒有規律運動習慣，經飲食和生活型態衛教，3個月後追蹤血脂肪相關數值均有明顯改善，半年後再追蹤均已達正常範圍。

蘇軏指出，青少年高血脂的原因之一為先天遺傳，通常會合併家族史，如家族性高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症、及家族性混合型高血脂症，這3個疾病有部分類別在孩童時期便可以診斷出來，有些則是要到青少年時期或是成年才容易診斷；其他像是糖尿病、腎臟病、甲狀腺功能低下以及使用特定藥物，如類固醇、口服避孕藥、利尿劑等，都有可能造成血脂肪異常。

蘇軏提到，青少年高血脂通常沒有明顯症狀，大多是透過健康檢查發現，部分人會有頭暈、疲倦、失眠、胸悶等症狀，有家族遺傳史且體重過重者，應更加注意可能有血脂問題，當被篩檢出有高血脂的問題，應先進行6至12個月飲食和生活型態改變。

飲食方面，蘇軏提醒，以「少油、少糖、高纖」為飲食原則，烹調盡量以清蒸、水煮取代油炸，少吃內臟、肥肉等膽固醇含量高的食物，避免蛋糕、汽水、冰淇淋等精緻類食物，且要使用蔬菜、水果、穀類等來做為替代。

運動習慣部分，蘇軏指出，每周有5天以上進行至少1個小時的運動，選擇可近性較高、較容易操作的運動來達到訓練效果，並養成運動習慣；同時每日使用3C產品或看電視等久坐型態，要避免超過2個小時，且在血脂改善後，仍要維持良好的飲食生活型態。

蘇軏建議，每3個月追蹤血脂肪、BMI及飲食紀錄來評估成果，若生活型態改變的效果不彰且合併有其他危險因子，像是本身有糖尿病、腎臟病、紅斑性狼瘡、高血壓 等疾病，或家族中有男性55歲以下、女性65歲以下罹患心肌梗塞、中風 、心絞痛、突然心因性死亡等家族史，就要考慮接受降血脂藥物治療，因為高血脂未經治療，會增加未來罹患其他代謝疾病、心肌梗塞、中風，甚至猝死的機率，不可輕忽。

蘇軏說，青少年的身體還在成長發育，但有時候對自身健康沒有那麼注意，因此更需要家長和醫護人員的關心與鼓勵，適當的健康追蹤以及協助改善生活型態，能幫助他們更在意自己的健康、更平安的成長。