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住院急性期 別送水果、 補品

記者宋原彰／報導
探病常見的禮物是水果，看似安全牌，但也有其禁忌。圖/123RF
探病常見的禮物是水果，看似安全牌，但也有其禁忌。圖/123RF

許多人到醫院探病習慣帶著禮品，舉凡鮮花、水果、補品都是常見項目。但多人不知道探病送禮其實有不少需要注意的細節，萬一送錯禮，不只攸關病人病情，嚴重者加重症狀、影響復元，更讓送禮者的心意大打折扣。針對過敏、腎臟病、糖尿病、剛開刀的病人，其實探病禮各有禁忌，讓醫師、營養師告訴你。

小心花粉過敏 送花添困擾

「贈送鮮花花籃、花盆最能顯示大器，但有個前提！」義守大學醫學院副院長梁正隆說，有些病人平時人緣好，病房內會放滿各式鮮花，但不少病人對花粉過敏，有人會選擇把花丟掉，但也有人會將花堆放在病房外走道，造成醫護人員或其他病人的困擾，建議送禮前先詢問病人是否有過敏原。

除了食物、鮮花外，在台灣探病也能見到民眾拿偏方或民俗信仰物品送禮。梁正隆說，原則上醫院不讓病人接觸這類禮品，但若是廟宇求得的符咒送給病人，醫師不會阻止，但若要進食的食物就會避免，「這禮物能讓病人心理獲得安慰或平靜，在信仰上感覺被保佑，醫師通常不會有意見。」也有人會送病人各種偏方，站在醫學角度都不建議。

想送中藥補品 等病症緩和

住院急性期不建議任何「含中藥」的補品。

1.人參

講到補品，不得不提常見的人參、燕窩、雞精等，梁正隆說關鍵在於是否添加太多中藥材，例如人參會影響凝血功能，若病人有出血性疾病或產後女性就要避免。他認為，「住院急性期時，建議不要送任何含中藥材的補品」，畢竟市售補品可能含多種藥材，建議等病症緩和才送中藥補品。

2.雞湯、雞精

廖偉呈說，許多人會送雞湯，湯若呈現乳白色，代表油脂量高，不建議心血管疾病、高血脂病患喝；燉煮若加酒或中藥，也會影響病情恢復和傷口癒合。雞精、滴雞精屬低熱量的胺基酸補充食品，適用補充體力、改善疲勞，對病情沒有實質幫助，且含普林、鈉鉀磷，高血壓、腎臟病人也需注意。

水果仍有禁忌 避免高糖分

梁正隆說，探病常見的禮物是水果，看似安全牌，但也有其禁忌，「有些消化道病人就是不能進食，送再高貴的水果也沒辦法吃。」往往變成是照顧病人的親友吃這些水果，雖然仍是個心意，但還是建議送禮要符合病人的需求。

1.糖尿病患

尤其糖尿病患者需避免高糖分的水果，如鳳梨、哈蜜瓜。梁正隆說，糖尿病人因疾病造成傷口復元力較差，再進食過甜的水果，會讓術後恢復時程拉長。

2.腎臟病患

梁正隆特別提醒腎臟病人也要避免高鈣、磷、鉀太高的水果，例如高鉀的楊桃，高磷的葡萄等，「少量進食雖然無妨，但送禮還是希望能更切合對方的病況。」

3.消化道手術病患

藥師廖偉呈說，送水果時要注意若病人開刀不能進食或咀嚼不佳，水果變成「看得到卻不能吃」，甚至有可能長果蠅。若病人做完腸道手術，必須搭配低渣飲食，此時收到高級水梨禮盒這類纖維含量高的水果，對病人是一大負擔。另外，當季水果通常又香又甜，對血糖不穩定的病人來說更是大忌。

4.避免影響他人的水果

在醫院工作多年的護理師黃亭瑋分享難忘案例，一名病人家屬偷偷帶整顆榴槤到病房探病，整層樓洋溢著榴槤味道，護理師發現連忙制止。沒想到事後病人出院，還郵寄榴槤到醫院向醫護致謝，讓他們哭笑不得。黃亭瑋說，探病送禮除了能讓病人感到窩心，避免影響其他人也是禮節之一。

高血壓 心血管疾病

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