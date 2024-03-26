凍卵仍避不開「高齡妊娠」 生殖醫曝民眾最常有這迷思

生殖醫師黃馨慧表示，民眾常覺得只要進入療程後就一定會成功，但其實醫學有其極限，只能盡力協助受孕。示意圖。（圖／123RF）

隨生育年齡延後，女性對凍卵需求也上升，希望趁年輕保存卵子，延後生育年齡。不過，台灣衛福部國健署提醒，國人對人工生殖技術常有迷思，以為凍卵可以避開高齡妊娠風險，實質不但避不開還得注意多胞胎風險。生殖醫師也表示，民眾常以為人工生殖成功率百分之百，但醫學具有極限，別因此錯過最佳生育年齡。

內政部 2022年人口統計資料顯示，全國女性生育第一胎的平均年齡為31.43歲，與20年前的26.9歲相比增加4.53歲，而初次生育婦女當中，35歲以上占四分之一。

醫學研究顯示，隨著年齡增長，女性的卵巢功能及卵子品質會逐漸下降，使卵子不易受精、胚胎染色體異常的情況隨之增加；35歲以上孕婦流產、早產的機率較高，孕期罹患妊娠高血壓 、子癲前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，胎兒出現先天缺陷或低出生體重的機率亦跟著上升。

國健署提醒，儘管透過凍卵保存了較年輕、品質佳的卵子，身體的老化終究不會停止，高齡懷孕的風險不會因為凍卵而消失，即使卵子解凍順利受精形成胚胎並植入，後續懷孕和生產風險仍存在。

據國內外統計資料，凍卵可能導致生育決策延後，為降低媽媽和寶寶健康風險，因此建議國人適齡生育最重要，就算選擇凍卵也要盡早規劃生育的時機。

不過，台北生殖醫學中心主任醫師黃馨慧表示，民眾對於人工生殖常有誤解，覺得只要進入療程後就一定會成功，因此投注許多期望，但其實醫學有其極限，只能盡力協助受孕。

人工生殖的過程就像一道又一道的關卡。黃馨慧說，每一關都會讓成功率降低一些，年紀、身體狀況、精卵檢驗結果等等，甚至植入後的著床、受孕率都會降低最後成功求子的成功率。

黃馨慧表示，臨床觀察凍卵族群以30多歲女性為大宗，而不孕症夫婦則以35歲至45歲族群為主，雖然適齡生育各界都努力推動，但年輕人大多覺得「離自己還很遠」，因此沒有妥善規劃，因此錯過。

根據110年人工生殖施行結果分析報告，台灣女性使用配偶精卵之人工生殖施行試管嬰兒方式統計，植入單一胚胎之活產率為35%，植入2個、3個至4個胚胎之活產率分別為32%、29.2%及23.2%。

國健署表示，數據來看，隨著胚胎植入數量增加，活產率有下降趨勢。醫學實證指出增加胚胎植入數，將導致多胞胎妊娠（雙胞胎或以上）、孕產婦發生併發症 、早產及低體重兒之機率也會增加，因此，國際趨勢鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

國健署提醒，年齡為影響生育力的關鍵因素之一，不論男女，生育力皆隨年紀增加而下降，且對胎兒健康有不良影響的機率也隨年齡提高。若夫妻有規律性生活且未避孕，經過一年以上仍未懷孕者，應盡早一起至醫療機構進行生育檢查，求助專業生殖醫學的評估與診斷，把握女性25至35歲、男性40歲前黃金生育期。

若經醫師判斷有進行試管嬰兒療程之需求，且夫妻一方具台灣國籍，並於台灣戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至全台100家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助，更多資訊請至國民健康署官網【試管嬰兒補助專區】查詢，或撥打國民健康署人工生殖諮詢專線02-25580900，由專人提供即時服務。