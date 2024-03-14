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2050年台灣人壽命恐達100歲 權威腎醫：器官得多撐20年

記者鄒尚謙／台北即時報導
吳麥斯則說，根據美國統計，推估台灣2050年平均歲數也將達到100歲，以前某些生活習慣雖然不好，但只要器官可以用到80歲就好，但現在要應付多出來20年。（記者鄒尚謙／攝影）
吳麥斯則說，根據美國統計，推估台灣2050年平均歲數也將達到100歲，以前某些生活習慣雖然不好，但只要器官可以用到80歲就好，但現在要應付多出來20年。（記者鄒尚謙／攝影）

腎臟負責過濾人體血液中的雜質，並產生尿液排出體外。不過2022年台灣人十大死因中，腎臟相關疾病佔據第10名，而慢性腎病更是台灣醫療花費最高的疾病。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，預估台灣2050年平均壽命將達100歲，身體若要應付多出來的20年，得更加注意生活習慣，杜絕讓腎功能變差的所有危險因子。

衛福部國健署長吳昭軍表示，政府免費提供40至64歲民眾每三年一次、65歲以上民眾每年一次成人預防保健服務，定期接受健康檢查，可及早保護腎臟健康。分析2020至2022年近三年成人預防保健服務資料顯示，使用該項服務的民眾中，超過3成以上有三高合併腎功能異常、近2成民眾同時吸菸及腎功能異常、逾2成有肥胖且腰圍過粗合併腎功能異常。

吳麥斯說，推估台灣2050年平均壽命將達到100歲，以前某些生活習慣雖然不好，但器官只要可以用到80歲就好，但現在要應付多出來20年，危險因子的控制得更加嚴格，不是要做超高齡社會的準備，而是為「高齡健康的社會」而準備。

腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來則分享自己的故事，她洗腎已滿17年，當年大學入學健檢檢出腎功能異常，在健檢中腎指數出現紅字，但因為「無症狀、沒感覺」，置之不理；直到大三那年確診「尿毒症」，才知道事情的嚴重性。

吳鴻來說，若當時檢查發數據異常就妥善追蹤，現在可能就不是腎臟病人，呼籲民眾只要「容易疲倦」、「水腫」、「易貧血」，不要只是以為身體不好，很可能已是腎臟病末期。

吳昭軍表示，腎臟病風險因子主要是高血糖、高血壓及高血脂等，吸菸、肥胖與不當藥物使用也是導致腎功能變差的因素之一。每年3月第二個星期四為「世界腎臟日」，今年的主題為「人人享有腎臟健康」（Kidney Health for All），強調腎臟病的預防與管理，尤其是早期篩檢及治療的重要性，並提醒全球注意腎臟病防治的重要性。

也請國人遵循護腎黃金8守則：多喝水、健康飲食、規律運動、定期檢查腎功能、三高控制、體重控制、不抽菸及避免服用不當藥物等，建立健康良好生活習慣。

國健署在全國推動423家腎病識能友善診所，針對健康檢查腎功能異常及有相關風險因子的民眾，提供專業的照護及衛教輔導，幫助民眾了解腎臟病期別。吳昭軍表示，積極配合醫療團隊，找出危害腎臟的因子，並且養成均衡飲食、規律運動及良好生活習慣，三高控制好，才是逆轉「腎」功能的不二法門。

●腎病識能友善診所

https://me-qr.com/zh/mobile/pdf/20839239

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