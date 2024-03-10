「涼感眼藥水」小心點了更嚴重 專家提醒4大族群要注意

角膜受損、眼睛發炎的人，不建議自行購買使用涼感眼藥水。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）

許多人都有使用涼感眼藥水的經驗，希望藉此舒緩眼睛不適。藥師提醒，帶來清涼感的關鍵成分為「薄荷醇」，角膜受損、眼睛發炎的人，不建議自行購買使用，因為會造成眼部過度刺激；配戴隱形眼鏡者，須先摘除隱形眼鏡再使用；蠶豆症患者需避免自行購買含抗組織胺的眼藥水，雖無明確證據指出薄荷醇對蠶豆症患者有負面影響，但仍建議避免使用。

台灣藥師郭建宏在食藥署「食藥安全週報」中指出，民眾可從包裝、仿單直接看成分資訊，也能利用產品宣稱的功能，大致判斷含有哪種成分、了解能否長期使用，而帶來涼感的關鍵成分為「薄荷醇」，能使人感到清涼且舒緩不適。

郭建宏藥師說，角膜受損、眼睛發炎的人，不建議自行購買涼感眼藥水使用，因為會造成眼部過度刺激；配戴隱形眼鏡者，須先摘除隱形眼鏡再使用；蠶豆症患者需避免自行購買含抗組織胺的眼藥水，目前雖無明確證據指出，薄荷醇對蠶豆症患者有負面影響，但仍建議避免使用。

郭建宏表示，宣稱「消除眼睛充血」者，成分為血管收縮素，可以改善眼睛紅的症狀，但頻繁使用會造成「反彈性充血」，停用後眼睛充血會更嚴重，建議在症狀改善後停用；宣稱「消炎」者，則含有抗發炎成分，最常見為甘草鹽類（glycyrrhizate），能改善眼部紅腫熱痛、輕微刺癢的發炎症狀，同樣建議症狀改善後就停用，並避免在有傷口時使用。

除了這些改善眼睛紅、發炎症狀的眼藥水外，也有些人因為眼睛癢而需要點驗藥水，郭建宏表示，這類眼藥水成分以「第一代抗組織胺」為主，能改善過敏引起的癢感，提醒在症狀緩解時就需停用；含類固醇眼藥水同樣能止癢，但這屬於處方藥品，須由醫師開立處方箋後取得。

針對「眼部疲勞」用途，郭建宏說，宣稱「改善疲勞」的成分常見有維生素B2、B5、B6、B12、維生素Ｅ、牛磺酸等成分，不過如果涼感眼藥水中僅含有維生素，不含血管收縮素、抗發炎、止癢的功效成分，長期使用則相對安全。

郭建宏提醒，如果出現「使用3天後症狀仍未改善」、「使用當下就出現強烈不適感」，如視線模糊、疼痛、紅腫熱痛等，以及「對眼藥水成分出現過敏反應」等，就應該立刻就醫。

郭建宏說，一般涼感眼藥水開封後的有效期限是28天，開封後超過28天就不要再繼續使用，開封後存放陰暗處即可，不需冷藏保存，當眼藥水出現混濁、異物、變色則表示產品變質，不建議繼續使用。