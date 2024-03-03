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婦人天冷泡湯傳猝死 台大名醫提出泡溫泉五大救命須知

記者沈能元／台北即時報導
台灣高血壓學會理事長、台大醫院整合醫學科主任王宗道說，泡湯起身後，此時最好是握著扶手或池邊慢慢起身，如果真的有頭昏等不適，身體最好平躺在池邊，讓頭部血液慢慢回流，並呼叫人員協助。（本報資料照片）
台灣高血壓學會理事長、台大醫院整合醫學科主任王宗道說，泡湯起身後，此時最好是握著扶手或池邊慢慢起身，如果真的有頭昏等不適，身體最好平躺在池邊，讓頭部血液慢慢回流，並呼叫人員協助。（本報資料照片）

台灣最近天氣寒冷，民眾喜歡外出泡溫泉，但2日一名年約70多歲婦人，到台北市士林區陽明山上一處溫泉區泡湯，卻在湯屋泡湯時，突然昏厥失去意識，友人等了一段時間發現人沒出來，於是立即報警，救護人員到場時，發現婦人已沒有生命跡象，明顯死亡。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院整合醫學科主任王宗道說，泡溫泉時，血管容易擴張引起低血壓，有時一起身，突然感覺頭昏、沒有力氣起身、站不住，如果此時跌落到溫泉中，恐會導致溺斃，或是在溫泉池外不慎跌倒、撞擊頭部，均有猝死的風險。

以日本來說，民眾泡溫泉後，突發猝死情形，以溺斃為大宗，與外界想像，泡溫泉猝死可能是心肌梗塞等心血管疾病所致，有很大的落差。

避免泡溫泉造成低血壓及緊急處理，王宗道提醒五大建議：

1. 吃飽飯後，不要泡溫泉，因吃飽飯時，血液多集中在腸胃，以幫助消化，此時泡溫泉，血液不易流到其他部位，容易造成低血壓。

2. 泡溫泉前，應先喝一杯冰水，避免泡湯時血管快速擴張。

3. 泡溫泉時，水面高度應在胸部的一半左右，以露出肩膀、心臟為佳，泡湯時，切記只露出一顆頭，以防免血管過於擴張。

4. 泡湯時間應以10至15分鐘為限，不宜過久。

5. 泡湯起身後，此時最好是握著扶手或池邊慢慢起身，如果真的有頭昏等不適情形，身體最好平躺在池邊，讓頭部血液慢慢回流，並呼叫人員協助。

王宗道指出，泡湯時，最好避免單獨一人泡溫泉，或泡個人池，以便有需要協助就醫時，可以立即處理。

猝死 高血壓 心血管疾病

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