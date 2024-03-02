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小S公公心肌梗塞過世 醫曝發作徵兆：寧可被罵也要就醫

記者林琮恩／台北即時報導
藝人小S公公許慶祥（左）1日早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。（本報資料照片）
藝人小S公公許慶祥（左）1日早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。（本報資料照片）

台灣藝人小S公公許慶祥1日早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲，引發外界討論。心臟科醫師表示，心肌梗塞患者一但倒下，救回機率不高，呼籲民眾注意日常保養、控制三高，有心肌梗塞預兆者應立即就醫，才能避免憾事。

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任表示，心血管疾病四大天王分別是高血壓、高血糖、高膽固醇與抽菸，民眾日常保養，必須注意三高控制及戒菸，且要規律服藥，不可隨意停藥；在食物選擇上，應以少油、少鹽、少糖、高纖為原則，肉類以白肉為首選，少吃牛肉、多吃雞肉、魚肉，蔬菜則可挑選十字花科、木耳、番茄等。另，規律從事有氧、無氧運動，對心臟也有保護效果。

部分患者心肌梗塞發作前，會出現疾病預兆。陳冠任說，常見預兆包括手麻、胸口痛、肩膀痠麻、呼吸喘等，建議民眾若出現預兆時，應立即至醫院急診室就醫，由醫師藉由心電圖、抽血等方式，判斷病況是否緊急，才能及時救治，「寧可讓醫師罵小病就來看，也不要拖到大病救不回。」

陳冠任表示，一旦心肌梗塞程度嚴重到患者昏厥倒地，即使緊急送醫，救回的機率也僅約5成，近期不少藝人猝死都是因為突發心肌梗塞，甚至有人演唱過程中倒下，旁人緊急送醫仍不治；另，有些患者沒有發病預兆，更必須注意日常保養，才能避免憾事。

近期一位患者因急性心肌梗塞至新光醫院急診就醫。陳冠任在臉書分享，該名患者從30多歲開始，平均每3至4年就發生一次重大心血管事件，雖已知道自己是高風險群，且已裝有心臟支架，仍堅持不要吃藥控制，要為其安排緊急心導管手術，患者還擔心留院觀察需要時間，想要隔天再來。

陳冠任說，不少民眾認為「心臟支架裝了就沒事」，但裝設支架只是緊急處理的方式，若要治本，仍要靠患者本身落實日常保養，否則復發機率仍高。近期天冷，血管容易收縮，心肌梗塞發病機率提高，民眾出入戶外除要多穿衣服，也建議可戴毛帽、手套保暖。

三高 高血壓 心血管疾病

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