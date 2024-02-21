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鋰電池工廠大火毒氣漫雙北「喝牛奶可解毒？」毒物醫3字回應

記者鄒尚謙／台北即時報導
不少民眾擔心空氣汙染造成中毒，因此想「喝牛奶解毒」。毒物科醫師表示，因應這類空氣汙染，最好的方式即為「避免暴露」，喝牛奶解毒「不可能」。（本報資料照片）
不少民眾擔心空氣汙染造成中毒，因此想「喝牛奶解毒」。毒物科醫師表示，因應這類空氣汙染，最好的方式即為「避免暴露」，喝牛奶解毒「不可能」。（本報資料照片）

台灣深坑北深路三段一處鋰電池工廠，20日晚發生大火，惡臭擴散雙北，不少民眾擔心空氣汙染造成中毒，因此想「喝牛奶解毒」。毒物科醫師表示，因應這類空氣汙染，最好的方式即為「避免暴露」，喝牛奶解毒「不可能」，大量灌牛奶反而有危險，增加後續救治難度。

北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在昨日下午2時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；消防人員奮力灌救下火勢於晚間6時許撲滅，但除深坑滿滿惡臭，新北新店及永和、台北文山及大安都聞得到惡臭，成為雙北的空氣汙染。

不少民眾擔心空氣汙染影響身體健康，因此買「牛奶」想要飲用解毒。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，從醫學角度來看，牛奶並不具有解毒功效，因此不可能拿來解毒；過往民間也盛傳喝豬血湯可以解毒，但都是民間謠傳，民眾切勿迷信。

過去也有民眾表示加油站內氣體有毒，因此員工都會喝牛奶解毒。但顏宗海指出，「大量灌食牛奶反而可能增加治療難度」，以前有民眾誤食農藥，因此大量灌水、灌牛奶，反而導致嘔吐，不少吸入性肺炎的個案，反而增加治療難度。

顏宗海提醒，若民眾出現頭暈症狀，則持續觀察，可一旦有胸悶、喘等呼吸道症狀，則立即就醫，尤其是氣喘、慢性肺阻塞等敏感族群，醫師抽血、X光片檢查後，若確定為支氣管收縮，便會投入症狀治療藥物。而因應空氣汙染最好的方式就是避免暴露，因此減少外出、緊閉門窗，必須外出則做好防護。

牛奶 空氣汙染 加油站

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