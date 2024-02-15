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80歲老婦常跌倒與藥物有關 醫師建議可這樣預防跌倒

記者王駿杰／新竹即時報導
醫師蘇柏維提醒，老年人跌倒是一個常見且嚴重的健康問題，至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第一步。（示意圖／新竹台大分院提供）
醫師蘇柏維提醒，老年人跌倒是一個常見且嚴重的健康問題，至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第一步。（示意圖／新竹台大分院提供）

台灣80歲黃姓老婦有高血壓、輕度失智症、憂鬱症及退化性關節炎等病史，近年曾多次行走間跌倒，在家人陪同下到新竹台大分院新竹醫院老年醫學部就診，經醫師診斷，測試黃五次起立坐下所花時間共需18秒，疑似肌少症表現，最後決定將原本使用較長效的安眠藥暫停，改為使用較短效的藥物，並鼓勵提升飲食蛋白質攝取，以及轉介復健科強化肌力訓練，使黃的情況明顯改善，家人也覺得照顧壓力減輕。

新竹台大分院老年醫學部醫師蘇柏維指出，黃婦長年在心臟科與精神科門診就醫追蹤，過去一年黃婦多次跌倒，地點包含家中廁所、家門外防火巷與戶外等處，共通點多為行走間跌倒，且有跌倒前頭暈症狀，白天及晚上都有發生過，跌倒後需旁人攙扶，無法自己站起。

蘇柏維說，經診察，發現黃婦在身體檢查、步態與神經學檢查方面皆無發現明顯異常，但仔細回顧黃的用藥發現，約8個月前，黃因睡眠障礙問題開始使用安眠藥，此後家人便偶爾會聽病人提及頭暈症狀；同時測試疑似有肌少症表現。最後決定調整藥物及安排整合照護，其況明顯改善。

蘇柏維建議，年長者應定期身體檢查，包括視力、聽力、平衡能力；若有使用潛在可能導致跌倒的藥物，譬如會導致頭暈、昏睡或平衡問題，老年人可諮詢醫師或藥劑師，確保了解藥物的副作用；且要保持居住環境的安全，移除地面上的障礙物，如雜物、地毯、電線等，並確保房間光線充足。

另外，建議年長者定期進行平衡和運動訓練，可有助於提升平衡能力和肌肉力量，適合的活動包括散步、太極、瑜伽等，可諮詢醫生或物理治療師，選擇合適的運動方式；可根據年長者的需求，提供合適的輔助設施，如手杖、步行器等，或在浴室和廁所安裝扶手和防滑地墊，減少滑倒的風險。家人可定期與年長者交流，關注他們的身體狀況和需求。

蘇柏維提醒，年長者跌倒是一個常見且嚴重的健康問題，除了單次跌倒造成的傷害外，很可能讓本來就已衰弱的老人，更加劇衰弱與失能的進展，另對於曾經跌倒者，也會加倍再次跌倒的風險。當家中的年長者跌倒時，千萬別當作是老化正常會發生的現象，若有反覆跌倒情況發生，更應考慮至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第一步。

高血壓 關節 憂鬱症

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