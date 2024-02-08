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泌尿醫曝「這零食」好處多 調節攝護腺、防結石又助眠

記者賴昀岫／台北即時報導
泌尿科醫師推薦，南瓜子對泌尿系統和健康有益。（本報資料照片）
泌尿科醫師推薦，南瓜子對泌尿系統和健康有益。（本報資料照片）

過年期間，家家戶戶幾乎都會準備瓜子、開心果等小點心，泌尿科醫師推薦，閒聊嗑零食可選擇南瓜子，對泌尿系統和健康有益，其中的「鋅」，有助提高男性精子質量、調節攝護腺功能；「鎂」則有助預防泌尿系統結石的形成、減少頻尿，也能穩定情緒，改善偏頭痛及睡眠品質。

台灣泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享， 過年期間和親友相聚、閒聊嗑零食的時候，選擇南瓜子，解饞又健康，本身豐富的鋅、鎂、維生素E、類黃酮、類胡蘿蔔素、色氨酸，對泌尿系統和健康有重要幫助。

呂謹亨說，除了攝護腺肥大，頻尿漏尿也是中老年人常見的問題，根據台灣泌尿科醫學會統計，膀胱過動症在台灣的盛行率約為2成，且隨著年齡增加，從40歲開始有4成以上的人都有此問題。南瓜子含有豐富的植物固醇及木酚素，前者可以取代血中膽固醇，後者則屬於植物性雌激素，合併攝取之下可以幫助骨盆底肌肉更快速生成，若是再搭配凱格爾運動，就能強化骨盆底肌群來改善頻尿漏尿。

至於南瓜子中的個別營養素，呂謹亨指出，「鋅」有助提高男性精子質量，調節男性賀爾蒙，改善性功能及生育能力，也能幫助調節攝護腺功能，降低攝護腺肥大和相關問題的風險；「鎂」有助於預防泌尿系統結石的形成、減少頻尿的發生；也可以幫助情緒穩定，改善偏頭痛及睡眠品質。

類胡蘿蔔素、類黃酮、維生素Ｅ等高抗氧化劑，呂謹亨表示，這些能夠中和自由基免受侵害，達到保護體內細胞的效果，並有效減少炎症發生，還能維持心臟健康，也有助於保護泌尿系統細胞。

呂謹亨進一步說明，有研究顯示，南瓜子油可以有效降低高血壓及膽固醇，幫助排除罹患心臟病的兩個重要危險因子，也可以增加一氧化氮的生成，幫助保持心臟健康及性功能。

「色氨酸」則有助於改善睡眠品質，呂謹亨說，南瓜子中含有色氨酸，是有助於睡眠的胺基酸，在血清素的合成中扮演重要的角色，可以使大腦放鬆並增加褪黑激素。

呂謹亨表示，如果買不到現成的白瓜子（也就是南瓜子），或是擔心市場賣的瓜子有添加物或防腐劑，可以自己買南瓜，將種子上的黏液洗去，用平底鍋乾煎至金黃色，或用烤箱烘焙，剝殼食用裡面綠色的部分即可。

儘管南瓜子有著種種好處，也需要注意攝取量和熱量，呂謹亨說，美國心臟協會建議1天吃1/4杯，約30克的南瓜籽，足以獲取所需的營養素，同時不會增加過多的熱量攝入，因為南瓜子雖富含健康的脂肪和蛋白質，但每100克南瓜子的熱量約為574千卡，適量攝取是非常重要的，除南瓜子外，還可以考慮其他富含營養的零食，如堅果、水果等，以確保身體獲得全面的營養支持。

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