醫檢總是紅字 藥越吃越多還是不對勁 不妨找這種醫師

醫檢總是紅字、藥越吃越多還是不對勁 ，不妨找生活形態醫師協助。（記者周宗禎／攝影）

許多民眾自認健康亮紅燈，看過不同醫師、藥越吃越多依舊沒改善。台灣最近才出現的「生活形態醫學」醫師，建議不妨找他們協助。奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修拿自己實驗，5日發表成果，他建議從飲食、身體活動、睡眠、壓力管理、正向社會連結、避免危害性物質6個方向來改善健康。

「想像一下，如果醫生不只開藥，還教如何改變微小的生活習慣來維護健康，那會多美好？」蔡孟修說，他就在做這樣的事，最近在奇美醫院推出特殊門診服務，以個人化健康生活習慣來預防治療甚至逆轉疾病。

蔡孟修行醫10年體重一路增加15公斤，去年開始研究台灣醫界還沒推廣的生活型態醫學，借助科技與生活型態改變，半年減重 8公斤(約10%體重)後，前往美國研習，成為台灣首名生活型態醫學會認證醫師，並擔任剛成立的台灣生活型態醫學會秘書長，目前全台投入相關領域的醫師有60名。

蔡孟修提醒經常覺得自己有病、全身不對勁的民眾，不要到處找醫生開藥吃，應該想想除了吃藥，還有哪些自己能做的？對自己沒把握的人可以找生活型態醫師協助。

他說，三高 患者常藥越吃越多，血壓血脂血糖都降不下來，調整生活方式，養成新習慣後原有藥物減少，三高反而明顯改善。尤其部分高科技產業壓力龐大、睡眠異常等問題無法緩解，透過新的智慧科技輔助、生活型態改變，最終實現健康目標。

蔡孟修說，許多人可能會問，生活型態醫學到底是什麼？簡單來說就是用日常生活習慣，來幫助自己健康，是一門獨特的醫學領域，強調生活方式對健康的重要，以實證有效的6大支柱、由受過訓練的醫師及專業人員提供生活型態處方，建立個人化的健康生活習慣，以預防、治療並逆轉慢性疾病。

生活型態醫學強調生活方式改變應該成為治療一部分，解決根本病因，獨特之處在將生活改變視為治療和逆轉疾病的首要和最重要治療。因為現代疾病多由不健康生活方式引起，尤其慢性病多長時間累積造成。

這樣的治療著重長期效果，目標不但是感覺更好，更有主動管理健康能力，成為自己健康的主人。民眾可用下列方式實踐生活型態醫學：

1. 優先選擇蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果和種子等植物性食物。

2. 避免久坐及適度運動如步行、騎自行車、游泳或瑜伽。建議逐步達到每周150分鐘中度或75分鐘費力運動。

3. 確保每晚足夠睡眠，通常成年人睡7至9小時。

4. 學習深呼吸、冥想、瑜伽或放鬆應對壓力方法，有助預防心生理問題。

5. 戒菸、限制酒精減少接觸有害化學品汙染物。