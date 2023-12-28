我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年紐約地鐵犯罪率下降 逮捕人數大增

紓困金遭盜領 華人苦追2年 重新拿到600元

天冷預防腦中風心肌梗塞 緊記「臨、微、不、亂」四口訣

記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」。 （本報資料照片）
南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」。 （本報資料照片）

台灣近期寒流、冷氣團接力報到，容易促發腦中風及心肌梗塞的發生，南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」，臨時手腳軟、微笑也困難、講話不清楚、別亂快送醫，辨識掌握緊急治療時機，平日做好「救心7行動」減少死亡與失能殘障的風險。

南投衛生局表示，心臟疾病及腦血管疾病已連續10年進榜全國十大死因，入冬以來，縣內因低溫導致突發性心血管疾病急診就醫人次，相較於平時有增加趨勢，請民眾尤其罹患心血管疾病、年長及肥胖等族群務必做好保暖工作，適時增減衣物，避免溫差過大，導致發生腦中風及心肌梗塞危及生命。

局長陳南松指出，天氣寒冷血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會，統計12月以來縣內發生腦中風49例，心肌梗塞17例，呼籲民眾如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要盡速就醫，掌握緊急治療時機。

由於8成心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，平日做好「救心7行動」包括控制高血壓、高血糖、高血脂，鼓勵民眾拒菸、挑選好食物、多運動保持身體活力、定期健康檢查及早發現身體異常，可遠離心血管疾病的威脅。

南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆...
南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」。（記者黑中亮／攝影）

中風 心臟病 心血管疾病

上一則

貪杯男為保骨猛吞這1保健食品險死 醫籲：當心腎壞了

延伸閱讀

周海媚家屬披露死因：突發心臟病

周海媚家屬披露死因：突發心臟病
寒流發威37歲壯漢突心痛倒地 醫：注意五項搶命要訣

寒流發威37歲壯漢突心痛倒地 醫：注意五項搶命要訣
家人發生急性腦中風 醫教你「怎麼做」把握治療先機

家人發生急性腦中風 醫教你「怎麼做」把握治療先機
心肌梗塞年輕化 「心痛指數評估量表」測風險

心肌梗塞年輕化 「心痛指數評估量表」測風險

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

家人發生急性腦中風 醫教你「怎麼做」把握治療先機

2023-12-20 23:00
張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
12月22日冬至，不少民眾會選擇在這天吃湯圓轉運。(本報資料照片)

22日吃湯圓 譚敦慈祝福冬至圓滿並建議搭配一種水果

2023-12-22 04:00
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

天氣冷情緒不穩、懶得動 醫建議補充3大類食物：適度放空也可以

2023-12-24 17:31
高醫重症加護醫學中心主任許超群。（聯合報系資料照片）

壯男罹流感發病3天即呼吸衰竭 醫籲注意4危險徵兆

2023-12-24 17:58
（圖：NOW健康提供）

抽筋痛到哭...6大原因先釐清 懂預防會舒緩才能自救

2023-12-21 00:30

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡

4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子