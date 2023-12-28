天冷預防腦中風心肌梗塞 緊記「臨、微、不、亂」四口訣

南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」。 （本報資料照片）

台灣近期寒流、冷氣團接力報到，容易促發腦中風 及心肌梗塞的發生，南投縣衛生局統計12月以來縣內腦中風49例，心肌梗塞17例，建議民眾牢記中風徵兆口訣「臨微不亂」，臨時手腳軟、微笑也困難、講話不清楚、別亂快送醫，辨識掌握緊急治療時機，平日做好「救心7行動」減少死亡與失能殘障的風險。

南投衛生局表示，心臟疾病及腦血管疾病已連續10年進榜全國十大死因，入冬以來，縣內因低溫導致突發性心血管疾病 急診就醫人次，相較於平時有增加趨勢，請民眾尤其罹患心血管疾病、年長及肥胖等族群務必做好保暖工作，適時增減衣物，避免溫差過大，導致發生腦中風及心肌梗塞危及生命。

局長陳南松指出，天氣寒冷血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病 及中風急性發作的機會，統計12月以來縣內發生腦中風49例，心肌梗塞17例，呼籲民眾如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要盡速就醫，掌握緊急治療時機。