我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI提醒：遇電信詐騙 48小時內報案7成機率可追回金錢

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

季節交替「過敏三兄弟」找上門？ 中醫師揭3招教戰守則

記者周宗禎／台南即時報導
季節更替，許多民眾受過敏所苦，安南醫院統計「過敏三兄弟」最常發生，分別為過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎。（示意圖／ingimage）
季節更替，許多民眾受過敏所苦，安南醫院統計「過敏三兄弟」最常發生，分別為過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎。（示意圖／ingimage）

季節更替，許多民眾孩童苦不堪言的過敏又伺機而發。台灣安南醫院中醫部1日分享換季案例：統計「過敏三兄弟」過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎在台灣最常發生。

中醫部主治醫師醫師林莉華指出，這三種疾病可能單獨出現，或兩種、三種合併在過敏體質患者。原因除先天遺傳，還與後天環境、季節氣候、生活習慣、過敏原暴露及情緒壓力等因素相關。

安南醫院表示，每逢換季常見咳嗽、流鼻水、鼻塞、眼睛及鼻癢孩童患者，尤其早上起床和夜間鼻塞嚴重，容易夜咳影響睡眠；若下雨多日、環境潮溼，還有氣喘不定時發作。中西醫合療效果佳。

還有異位性皮膚炎、過敏性鼻炎，頸部、耳後、手肘內側、膕窩等處皮膚紅疹、脫屑、粗糙，因為癢而經常搔抓，有些甚至出現滲液、破皮、出血，以致皮膚傷痕累累。中藥及藥膏治療加上飲食調整，皮膚狀況改善，晚上再也不會因搔癢難入睡。

林莉華表示，過敏性鼻炎通常伴隨眼癢、鼻癢、喉嚨癢、鼻涕倒流等狀況。好發高峰為學齡期，但學齡期後可能仍會有症狀。

她說，異位性皮膚炎則是慢性、持續性皮膚炎，會反覆發作，典型症狀為皮膚紅疹、濕疹狀、皮膚增厚苔蘚化、脫皮、滲出組織液等。通常好發於小兒成年人也會發生，與遺傳或生活環境息息相關。

小於2歲患者好發於臉、頭皮、四肢外側，2歲至青少年則好發於頸部、四肢內側。建議日常照護可以中藥膏敷在患處，並選擇無香精、無酒精、無色素的乳液加強保濕，也可運用濕膚療法提升療效。

氣喘主要有陣發性呼吸困難、呼吸延長、咳喘、呼吸有喘鳴聲等症狀，常因吸入刺激物質、感染、接觸過敏原等情形而引發。氣溫變化過大也很容易發作，且以夜間和凌晨居多。

林莉華指出，氣喘發作期有「寒熱」區分：一是寒喘型，症狀咳嗽喘鳴、痰質稀色白、鼻塞流清涕等；二是熱喘型，症狀為咳嗽氣喘、痰黏稠、咽喉腫痛等。

林莉華提醒過敏體質民眾要注意生活習慣與飲食：

1、少吃生冷食物，如寒性水果、冰品及冰飲。

2、避免接觸塵蟎、黴菌、狗毛、貓毛等過敏原。

3、經常換洗寢具，避免使用地毯、布絨布沙發，盡量採用百葉窗，使用除濕機、空氣清淨機。

蕁麻疹治療前、後比較畫面。（醫師林莉華提供）
蕁麻疹治療前、後比較畫面。（醫師林莉華提供）
蕁麻疹治療前、後比較畫面。（醫師林莉華提供）
蕁麻疹治療前、後比較畫面。（醫師林莉華提供）
蕁麻疹治療前、後比較畫面。（醫師林莉華提供）
蕁麻疹治療前、後比較畫面。（醫師林莉華提供）
蕁麻疹治療前、後比較畫面。（醫師林莉華提供）
蕁麻疹治療前、後比較畫面。（醫師林莉華提供）

過敏

上一則

吃4類食物 抗「季節性」憂鬱

延伸閱讀

大家來寫書／葉翹《八十憶往》》創作感言

大家來寫書／葉翹《八十憶往》》創作感言
黴漿菌久咳好痛苦 中醫師推薦「這帖方劑」

黴漿菌久咳好痛苦 中醫師推薦「這帖方劑」
明明很累卻怎樣也睡不著 小心自律神經失調找上門

明明很累卻怎樣也睡不著 小心自律神經失調找上門
22日迎「小雪」 中醫師曝：抗寒吃這些、3大禁忌

22日迎「小雪」 中醫師曝：抗寒吃這些、3大禁忌

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

她30多歲彎腰撿毛巾就脊椎骨折 長期服用「這個」骨質悄悄消失

2023-11-25 03:30
黴漿菌可經由接觸患者唾液飛沫和鼻腔分泌物來傳播，勤洗手可降低感染的機率。示意圖。圖中兒童與文中案例無關。（聯合報系資料照片）

「是不是黴漿菌？」家長超緊張 兒科醫：沒這4症狀免驚

2023-11-29 04:42
圖片來源 ／健康醫療網

床事太激烈 26歲女黃體囊腫破裂大出血險喪命

2023-11-27 23:00
（圖：NOW健康提供）

「奪命於無形」網議10大癌症類型 有症狀快就醫

2023-11-25 02:00
（圖：NOW健康提供）

感恩節大餐開吃 減少「這類食物」遠離腸癌

2023-11-23 23:30
圖片來源 ／健康醫療網

刷牙太大力恐讓「牙齦退縮」 該怎麼治療？

2023-11-27 23:30

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷