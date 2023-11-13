「咳、痰、喘」逾半年還以為小感冒 醫警示：恐是COPD
台灣胸腔暨重症加護醫學會13日與衛福部國健署共同簽署ESG宣言，呼籲企業、醫療體系應積極減碳、環保，以增進國人肺部健康。亞東醫院胸腔內科主任醫師鄭世隆表示，根據健保資料全台COPD盛行率約2.48%，但實際上「黑數」眾多，實際盛行率應達10%；當民眾出現「咳、痰、喘」三項症狀時，千萬不要以為只是感冒，可能就是COPD找上身，可填寫肺阻塞自我評估問卷（PUMA）做好自主健康管理。
今年11月15日是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界慢性阻塞性肺病（COPD）日」。COPD是一種呼吸道長期發炎，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，由於肺部氣體交換功能不良，患者往往出現「咳、痰、喘」的症狀。鄭世隆表示，由於症狀跟一般感冒類似，常有民眾「咳嗽、流鼻水半年」都還以為自己是小感冒、過敏體質。
鄭世隆分享案例，一名65歲的爺爺，患有心血管疾病，最近陪孫子去公園散步時常覺得喘，晚上也常出現卡痰、咳嗽等症狀，卻未加留意，直到參加亞東醫院肺功能篩檢時，在PUMA問卷中結果得超過5分，為COPD高風險群，當下進行肺功能檢測，確診COPD。經過門診醫師的藥物治療與追蹤，肺功能及呼吸道症狀才得以穩定控制。
「台灣COPD患者黑數眾多。」鄭世隆指出，根據健保資料統計，台灣COPD盛行率為2.48%，台灣胸腔暨重症加護醫學會的調查，罹患肺阻塞相關疾病患者預估有6.1%，其實背後有更多黑數，民眾容易忽略自身症狀，實際全台盛行率應有10%左右；同時，肺阻塞背後可能還有其他共病，超過3成患者同時罹患高血壓或其他心血管疾病。且吸菸族約1成5左右同時罹患COPD，而COPD患者中9成過去都曾抽過菸。
目前COPD吸入劑治療用藥分為短效、長效2種劑型。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，短效型多用在「急性發作」的患者身上，患者使用上會立即性感受到藥效，因此習慣用短效型吸入劑；但COPD需要長期保養，若總是用短效型恐怕會出現藥物耐受性問題，日後急性發作恐面臨沒有藥效的窘境發生，因此長期還是得使用長效性的藥劑作為日常保養。
王鶴健呼籲，政府應將肺部篩檢納入例行健檢中，即使是健康民眾也做一次肺功能篩檢，做為日後自主健康管理的基準。民眾可利用肺阻塞自我評估問卷回答下列問題：是否吸菸、是否感到呼吸急促、是否在未患有感冒時感到有痰、是否經常在未患有感冒時咳嗽，以及是否使用過肺活量計了解肺功能等，若總分超過五分，即為高風險族群，應儘速至胸腔內科進行進一步的肺功能檢測，早篩檢早治療，才能守護肺部健康。
國健署長吳昭君則提醒，民眾若自覺有「咳、痰、喘」的症狀且久久不癒，或是具有吸菸史、長期處於二手菸環境等危險因子的民眾，可善用肺阻塞自我評估問卷初步評估自身狀況並儘早安排肺功能檢查。此外，「戒菸」為遠離COPD最有效方法，因戒菸有助於減緩COPD的惡化，政府積極提供戒菸服務，歡迎想戒菸的癮君子們，善用國民健康署免付費戒菸專線0800-636363及全國近3,500家戒菸合約醫院、診所及藥局提供的戒菸服務，或洽各地衛生局所，透過專業協助戒菸，早日脫離菸癮，找回自己的健康。
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