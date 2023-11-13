「咳、痰、喘」逾半年還以為小感冒 醫警示：恐是COPD

鄭世隆表示，「咳、痰、喘」三項症狀時，千萬不要以為只是感冒，常有民眾「咳嗽、流鼻水半年」都還以為自己是小感冒、過敏體質。（記者鄒尚謙／攝影）

台灣胸腔暨重症加護醫學 會13日與衛福部國健署共同簽署ESG宣言，呼籲企業、醫療體系應積極減碳、環保，以增進國人肺部健康。亞東醫院胸腔內科主任醫師鄭世隆表示，根據健保資料全台COPD盛行率約2.48%，但實際上「黑數」眾多，實際盛行率應達10%；當民眾出現「咳、痰、喘」三項症狀時，千萬不要以為只是感冒，可能就是COPD找上身，可填寫肺阻塞自我評估問卷（PUMA）做好自主健康管理。

今年11月15日是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界慢性阻塞性肺病（COPD）日」。COPD是一種呼吸道長期發炎，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，由於肺部氣體交換功能不良，患者往往出現「咳、痰、喘」的症狀。鄭世隆表示，由於症狀跟一般感冒類似，常有民眾「咳嗽、流鼻水半年」都還以為自己是小感冒、過敏體質。

鄭世隆分享案例，一名65歲的爺爺，患有心血管疾病，最近陪孫子去公園散步時常覺得喘，晚上也常出現卡痰、咳嗽等症狀，卻未加留意，直到參加亞東醫院肺功能篩檢 時，在PUMA問卷中結果得超過5分，為COPD高風險群，當下進行肺功能檢測 ，確診COPD。經過門診醫師的藥物治療與追蹤，肺功能及呼吸道症狀才得以穩定控制。

「台灣COPD患者黑數眾多。」鄭世隆指出，根據健保資料統計，台灣COPD盛行率為2.48%，台灣胸腔暨重症加護醫學會的調查，罹患肺阻塞相關疾病患者預估有6.1%，其實背後有更多黑數，民眾容易忽略自身症狀，實際全台盛行率應有10%左右；同時，肺阻塞背後可能還有其他共病，超過3成患者同時罹患高血壓或其他心血管疾病。且吸菸族約1成5左右同時罹患COPD，而COPD患者中9成過去都曾抽過菸。

目前COPD吸入劑治療用藥分為短效、長效2種劑型。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，短效型多用在「急性發作」的患者身上，患者使用上會立即性感受到藥效，因此習慣用短效型吸入劑；但COPD需要長期保養，若總是用短效型恐怕會出現藥物耐受性問題，日後急性發作恐面臨沒有藥效的窘境發生，因此長期還是得使用長效性的藥劑作為日常保養。

王鶴健呼籲，政府應將肺部篩檢納入例行健檢中，即使是健康民眾也做一次肺功能篩檢，做為日後自主健康管理的基準。民眾可利用肺阻塞自我評估問卷回答下列問題：是否吸菸、是否感到呼吸急促、是否在未患有感冒時感到有痰、是否經常在未患有感冒時咳嗽，以及是否使用過肺活量計了解肺功能等，若總分超過五分，即為高風險族群，應儘速至胸腔內科進行進一步的肺功能檢測，早篩檢早治療，才能守護肺部健康。