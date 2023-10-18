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壓力大到半夜驚醒 醫師靠檢測一賀爾蒙揪問題

記者李青縈／台北即時報導
身體在壓力大的時候會分泌較多的皮質醇，此為示意圖。（本報資料照片）
身體在壓力大的時候會分泌較多的皮質醇，此為示意圖。（本報資料照片）

在服務業的林先生因為長期壓力大感到焦慮、緊繃甚至時常在清晨驚醒，並且難以再入睡因此看診求助。由於壓力會影響身體皮質醇濃度，台灣聯青診所副院長蘇聖傑評估其皮質醇分泌狀況，觀察到林先生一整天皮質醇濃度都過高，因建議補充色胺酸保健品以及評估壓力來源改善睡眠品質。

身體皮質醇濃度會影響血壓、血糖、心臟、心血管、睡眠等。蘇聖傑表示，皮質醇並無好壞之分，只是人體因應壓力的工具；他以騎腳踏車為例，若後方突然有汽車失控朝自己撞來，會想要加速來避免被追撞，皮質醇也是因應壓力提高濃度。濃度高代表大腦處在警覺的狀態，因此才導致晚上失眠，並影響各種身體機能。

蘇聖傑說，不少民眾在檢視自己的壓力荷爾蒙時，常會遇到一早皮質醇就偏高，其實是因為大腦為了預備接下來可能的壓力狀態，比如打卡、開會報告等，會先幫忙儲備著足夠的皮質醇，以利身體應用。但他也提醒，假設為什麼自己不覺得有壓力、身體卻還是釋放過量皮質醇，或是反過來講，明明該要有皮質醇的狀況卻異常低落，都是需要進一步警覺、改善的狀況。

蘇聖傑建議，當經過客觀檢測發現自己皮質醇偏高時，最好要思考是否有什麼樣的策略可以幫助自己減輕壓力，避免身體一直處在備戰狀態，比如睡前別做高強度運動、不要熬夜。惟他表示，假如身體處在壓力下可能長期的修補計畫，如腸道黏膜修復、骨骼生長等都會被延緩，但只要壓力過後能有足夠休息狀況，就不至於形成負債狀況，因此不需要過於擔心、緊張。

此外，蘇聖傑說，若是壓力的來源是心因性的，最重要的還是找到自己的壓力點是什麼，並且去分辨這個壓力點是否是可控的。臨床上看到很多例子，都是因為期待去改變不可改變的人事物，因此反過來為難自己；或是因為對自我的要求過高，導致自己長期處在壓力、緊張的狀態。

檢測 血壓 失眠

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