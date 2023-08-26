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劉真「心雜音」發現心臟問題 高雄榮總：聽心音找心病

記者王勇超／高雄即時報導
台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春（右）示範使用聽診器聽心音。（記者王勇超／攝影）
台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春（右）示範使用聽診器聽心音。（記者王勇超／攝影）

心臟有沒有問題，聽心音就能分辨！台灣高雄榮民總醫院說，民眾就醫時，可請醫師協助聽聽心臟有無心雜音，有時光是「聽心音」就有機會發現致命卻可治療的心臟瓣膜疾病。發現早晚預後大不同，若等到症狀明顯，壽命可能只剩2到5年。

高雄榮民總醫院副院長許書雄說，心血管疾病百百種，心臟聽診是診斷心臟疾病的重要檢查之一，患者心臟結構出了問題，聽診時可以聽到很明確的心雜音，即便不是心臟專科，也能透過聽診器察覺異狀、揪出問題。

高雄榮民總醫院重症醫學部主任暨台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春醫師指出，心臟瓣膜疾病在各個年齡層都可能發生，早期可能完全沒有感覺，即便有症狀也不一定能直接聯想到是心臟發生了問題。聽心音主要是借助聽診器，來分辨心音的強弱、速度與頻率等。當心音不正常或有心雜音時，通常會建議患者接受心電圖，以離清病情所在。

黃偉春說，民眾平時可以在家自行使用聽診器，聽聽看聽的是健康的「撲通撲通」聲，還是主動脈瓣膜狹窄的「轟轟轟」的聲音。

除此之外，若有全身無力、走路會喘等看似跟心臟無關的症狀時，千萬不要以為只是老化。及時陪同就醫，即便是在家裡附近的家醫科、耳鼻喉科診所，一樣可以請醫師幫忙聽個心音。一但發現心臟雜音、再轉診心臟專科進一步檢查。

高雄榮總心臟內科郭風裕醫師說，國標舞后劉真會發現心臟有異狀，是因為女兒感冒時，大哭抗拒給醫生聽心音，劉真為安撫女兒，請醫生示範聽診時，被醫生發現心跳有雜音，提醒她趕緊就醫，檢查後發現心臟主動脈瓣膜狹窄。

郭風裕說，以主動脈瓣膜狹窄為例，發現期別不同，預後差很多。輕度狹窄時，可能只是覺得走路有點喘，但當重度狹窄、胸口會痛，這時平均壽命可能只剩5年，一旦到了走路會昏厥、就只剩3年，若等到腳都已經腫了、已經心臟衰竭，平均壽命只剩2年。

若有心悸、容易喘、胸痛胸悶、容易疲勞、頭暈昏厥、體力下降要及早就醫。「找心音、找心病」，民眾可以早期發現、早期治療。不要拖到後面變成急症、重症才到醫院，風險變高、治療效果也變差。

高雄榮民總醫院、臺灣介入性心臟血管醫學會及台灣心肌梗塞學會，在高雄榮總發起「聽心...
高雄榮民總醫院、臺灣介入性心臟血管醫學會及台灣心肌梗塞學會，在高雄榮總發起「聽心音、找心病」活動，呼籲民眾就醫時、請醫師協助聽聽心臟有無心雜音。（記者王勇超／攝影）
台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春（右）、高雄榮總心臟內科醫師郭風裕（左）提醒民眾，到...
台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春（右）、高雄榮總心臟內科醫師郭風裕（左）提醒民眾，到家醫科、耳鼻喉科診所，一樣可以請醫師幫忙聽個心音。（記者王勇超／攝影）
高雄榮民總醫院推行「聽心音、找心病」活動，呼籲民眾就醫時、請醫師協助聽聽心臟有無...
高雄榮民總醫院推行「聽心音、找心病」活動，呼籲民眾就醫時、請醫師協助聽聽心臟有無心雜音。（記者王勇超／攝影）
高雄榮民總醫院推行「聽心音、找心病」活動，呼籲民眾就醫時、請醫師協助聽聽心臟有無...
高雄榮民總醫院推行「聽心音、找心病」活動，呼籲民眾就醫時、請醫師協助聽聽心臟有無心雜音。（記者王勇超／攝影）

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