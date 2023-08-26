劉真「心雜音」發現心臟問題 高雄榮總：聽心音找心病

台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春（右）示範使用聽診器聽心音。（記者王勇超／攝影）

心臟有沒有問題，聽心音就能分辨！台灣高雄榮民總醫院說，民眾就醫時，可請醫師協助聽聽心臟有無心雜音，有時光是「聽心音」就有機會發現致命卻可治療的心臟瓣膜疾病。發現早晚預後大不同，若等到症狀明顯，壽命可能只剩2到5年。

高雄榮民總醫院副院長許書雄說，心血管疾病 百百種，心臟聽診是診斷心臟疾病的重要檢查之一，患者心臟結構出了問題，聽診時可以聽到很明確的心雜音，即便不是心臟專科，也能透過聽診器察覺異狀、揪出問題。

高雄榮民總醫院重症醫學 部主任暨台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春醫師指出，心臟瓣膜疾病在各個年齡層都可能發生，早期可能完全沒有感覺，即便有症狀也不一定能直接聯想到是心臟發生了問題。聽心音主要是借助聽診器，來分辨心音的強弱、速度與頻率等。當心音不正常或有心雜音時，通常會建議患者接受心電圖，以離清病情所在。

黃偉春說，民眾平時可以在家自行使用聽診器，聽聽看聽的是健康的「撲通撲通」聲，還是主動脈瓣膜狹窄的「轟轟轟」的聲音。

除此之外，若有全身無力、走路會喘等看似跟心臟無關的症狀時，千萬不要以為只是老化。及時陪同就醫，即便是在家裡附近的家醫科、耳鼻喉科診所，一樣可以請醫師幫忙聽個心音。一但發現心臟雜音、再轉診心臟專科進一步檢查。

高雄榮總心臟內科郭風裕醫師說，國標舞后劉真會發現心臟有異狀，是因為女兒感冒時，大哭抗拒給醫生聽心音，劉真為安撫女兒，請醫生示範聽診時，被醫生發現心跳有雜音，提醒她趕緊就醫，檢查後發現心臟主動脈瓣膜狹窄。

郭風裕說，以主動脈瓣膜狹窄為例，發現期別不同，預後差很多。輕度狹窄時，可能只是覺得走路有點喘，但當重度狹窄、胸口會痛，這時平均壽命可能只剩5年，一旦到了走路會昏厥、就只剩3年，若等到腳都已經腫了、已經心臟衰竭，平均壽命只剩2年。