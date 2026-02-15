我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

記者賴香珊／南投即時報導
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。（AI生成）

16日是除夕，命理師柯柏成說，丙午馬年火氣旺，切忌在除夕吵架，尤其圍爐飯桌上有「5大地雷」催婚、問成績、談債務、探薪資、聊政治，親友沒說也別主動問；也建議當天可燒橘皮為住家換氣改運，尤其是家人患病更有祛病氣功效。

「除夕無疑是傳統節日中最重要的一天」，柯柏成說，而其核心的意義就是闔家團圓，形式上無須拘泥，闔家出遊在外地過年，或是出嫁的女兒提早返家團圓也無妨，畢竟遍觀所有古今典籍都沒類似記載禁止女兒除夕返家的規定。

但他說，要特別注意的是，除夕後將迎來馬年，而丙午火旺，在除夕團圓時吵架是大忌，一吵可能記仇一整年，又以催婚介紹對象、問親友小孩功課學業成績、談債務欠錢、探詢薪資年終，以及政治性話題，這5大地雷容易造成對方壓力引起怨懟。

柯柏成表示，隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私，當家人親友沒有說，自己也別主動問，一家人開心吃喝團聚才是最重要的，而在年夜飯後建議可燒橘皮為住家換氣改運。

「橘」音同「吉」，他說，把新鮮橘子皮用打火機或瓦斯爐烤一下，冒出白煙時拿到家中各個角落繞一下，橘皮天然香氣能把置換累積一整年停滯的氣，換成大吉大利的氣運；若家人生病，燒橘皮的氣在其床底下多繞幾圈，有祛病氣趕走病魔之效。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

