習俗篇／馬年吉祥話：馬到成功 馬上富
2026迎來馬年，象徵奔騰與活力的「馬」在中華文化中，一向具備深厚寓意。馬被視為勤奮、進取與力量的代表，自古以來便是戰場與勞動的重要夥伴，亦承載著人們對成功與榮耀的憧憬。
因此，馬年對華人而言，不僅象徵事業蒸蒸日上，更寓意人生的積極向前。
在民間傳統中，「馬到成功」、「一馬當先」、「龍馬精神」等成語常被用作祝賀詞，寄託著對來年順利的期盼。人們相信，在馬年開啟新篇章，凡事都能迅速推進、成果可期。
馬的奔騰形象，象徵財運與機會的湧入，「馬上有錢」、「馬上有對象」、「馬上有房」等等「馬上體」，傳達出富貴與豐收的好兆頭。
此外，「龍馬精神」更被視為馬年的代表性祝語，意指身體健康、精神飽滿，適合作為對長輩與朋友的祝賀。對家庭而言，馬象徵忠誠與力量，寓意家庭和樂、感情穩固，也反映人們對幸福生活的期盼。
四字吉祥語
馬到成功
一馬當先
馬上發財
駿業宏展
龍馬精神
馬上有喜
馬上開運
馬運亨通
馬嘶報喜
馬舞春風
馬踏富路
馬旺財門
馬駿財臨
馬富人和
馬開金運
馬聚財源
馬到平安
馬護吉祥
馬來福到
七字吉祥語
馬躍新程福滿門
馬蹄聲聲報豐年
馬嘯春風迎富貴
馬踏花開報新春
馬馳千里富滿門
馬開財路福氣臨
馬奔康路喜氣來
馬上添壽福滿堂