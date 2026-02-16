習俗篇／馬年吉祥話：馬到成功 馬上富

我的頻道

綜合報導
天津古文化街「喜迎馬年，五代畫馬人馬畫藝術展」上拍攝的畫作。(新華社)
天津古文化街「喜迎馬年，五代畫馬人馬畫藝術展」上拍攝的畫作。(新華社)

2026迎來馬年，象徵奔騰與活力的「馬」在中華文化中，一向具備深厚寓意。馬被視為勤奮、進取與力量的代表，自古以來便是戰場與勞動的重要夥伴，亦承載著人們對成功與榮耀的憧憬。

因此，馬年對華人而言，不僅象徵事業蒸蒸日上，更寓意人生的積極向前。

在民間傳統中，「馬到成功」、「一馬當先」、「龍馬精神」等成語常被用作祝賀詞，寄託著對來年順利的期盼。人們相信，在馬年開啟新篇章，凡事都能迅速推進、成果可期。

馬的奔騰形象，象徵財運與機會的湧入，「馬上有錢」、「馬上有對象」、「馬上有房」等等「馬上體」，傳達出富貴與豐收的好兆頭。

此外，「龍馬精神」更被視為馬年的代表性祝語，意指身體健康、精神飽滿，適合作為對長輩與朋友的祝賀。對家庭而言，馬象徵忠誠與力量，寓意家庭和樂、感情穩固，也反映人們對幸福生活的期盼。

四字吉祥語

馬到成功

一馬當先

馬上發財

駿業宏展

龍馬精神

馬上有喜

馬上開運

馬運亨通

馬嘶報喜

馬舞春風

馬踏富路

馬旺財門

馬駿財臨

馬富人和

馬開金運

馬聚財源

馬到平安

馬護吉祥

馬來福到

七字吉祥語

馬躍新程福滿門

馬蹄聲聲報豐年

馬嘯春風迎富貴

馬踏花開報新春

馬馳千里富滿門

馬開財路福氣臨

馬奔康路喜氣來

馬上添壽福滿堂

