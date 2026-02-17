馬年到／60年一遇「赤馬年」火旺動盪 人心易浮躁

2026年為60年一遇的「赤馬年」，再加上翌年丁未「紅羊年」的影響，運程將步入火氣極旺的動盪之年。(路透)

2026年為60年一遇的「赤馬年」，再加上翌年丁未「紅羊年」的影響，運程將步入火氣極旺的動盪之年。既象徵革新、爆發力，人心卻亦易浮躁；不過，若能提前調整心態與生活布局，或能帶來突破。

從2026年2月4日開始，農曆進入丙午馬年。從五行來看，丙屬火，午又為火土之地，火勢相疊，象徵能量快速流動，也意味著「快、急、燥」。丙午馬年與2027年「紅羊年」的組合，常被命理師指為火氣極旺的變局年。回看歷史，赤馬紅羊年多出現出現政權更替、革命或大型災禍；個人層面則可能表現在情緒起伏、人際衝突、工作壓力增加等。

火主急，也主燥，所以這一年最忌衝動。為求平穩度過，無論是投資、工作、旅行或生活上，都應學會控制情緒；每事三思而後行，不急不燥，不要被周圍狂熱的氣氛帶動影響，保持冷靜是這一年最大的護身符。

生肖馬鼠牛兔 犯太歲

在丙午馬年中，共有四個生肖「犯太歲」，分別為馬、鼠、牛、兔。其中，馬年生人「值太歲、刑太歲」，容易心煩氣躁、判斷失準、自尋煩惱，因此需格外謹慎且懂得放下執念。而鼠年生人則「沖太歲」，意味著強烈的動盪與變化，生活環境容易發生破舊立新的改變，運勢容易大開大合，喜穩定者應守勿攻。

同時，牛年生人「害太歲」，人際關係多藏風險，談好的事情常面臨不可預期的變化，宜低調行事。兔年生人因「破太歲」而吉凶參半，踏實進取能在財運及職場上得到回報，但應避免⾼風險投資，小心爛桃花，在情緒波動時學會管理，運勢更佳。

不過，國際知名風水命相權威天山本姸認為，馬年世局混亂，「所有人都在犯太歲」。她指出，前兩年川普 引發「龍蛇混雜翻騰」局，連接今年的「明火局」將令美國內憂外患加劇，把股市與世界局勢推至風口浪尖。

故此，天山本姸指投資應以平穩謹慎為上，積谷防飢。此外她預測，在混亂的時局下，長線投資黃金仍可保值；而前半年股市波動大，宜避險；下半年股市與金價 調整後，再重新衡量。

睡前聽音樂 平復心情

馬年世局火氣甚重，緊張氛圍將令不少人夜晚難以入眠。天山本姸建議在「亥時」，即晚上9時至11時，聆聽柔和流水聲的音樂，以平復心情、提升睡眠質素；若能配合靜坐靈修，則更為理想。同時，她亦指出亥時起最好減少、避免看手機與新聞；或可擺放美麗的貝殼在睡房幫忙安神。

天山本姸強調，馬年趨吉避凶的關鍵在於善用「東方」化解火勢。她說，按馬年風水飛星學，東方為大吉方位，八白左輔星主正財與元氣。所以家中若有朝東窗戶，在不影響私隱與安全下宜多引入陽光與新鮮空氣；清晨面向東方向天致意，有助提神順氣。那里的財位亦可擺放三支水種之富貴竹，寓意「以水為財、以木生智」，有助提升智慧與財運。

凡涉及重大決定，天山本姸建議在家中東方位飲用五行屬木的茶，以補今年五行缺水與和諧之象，並穩定情緒與判斷。她提醒，非急事不宜於火旺的早上九時至下午一時倉促決策；較適合定策略的時段為下午一時至五時。天氣許可時，亦可到公園面向東方靜坐思考。她認為，今年多往東方走動，尤其前往亞洲，對身心平衡與視野拓展皆有助益。

馬年五行缺水，天山本姸指出可透過多游泳、在水域邊散步和活動來減壓安神；若欲改善與親人緊張關係，可選擇在有水的環境商談，借助正能量促進溝通和諧。此外，火氣使突發狀況頻密，所以天山本姸建議購買一年期旅遊保險 並預留充足回程時間，並審慎選擇假期地點與時間。