馬年到／創意年貨 法拉盛華社主打年輕化、去老式年味

中美超市吳經理(見圖)表示，今年年貨市場最大的關鍵詞，是「年輕化」與「去老式年味」。(記者高雲兒╱攝影)

農曆新年前1個月，法拉盛 華人社區已浮現年味。從超市內提早上架的糖果、糕餅與堅果禮盒，到花店中掛起的春聯、福字、生肖掛件與應景盆栽，不少商家早就陸續換上過年布置。今年年貨不僅上架時間提前，商品風格也出現明顯轉變，從強調傳統節慶用途，走向平時可吃、可送、可擺的年輕化與實用化設計，吸引更多年輕族群與跨族裔消費者。

淡化節慶符號 平時也能送

走進中美超市，年貨專區早已上架，各式糖果、堅果與糕餅禮盒排列整齊，吸引不少民眾駐足選購。中美超市經理吳建錫表示，今年年貨市場最大的關鍵詞，是「年輕化」與「去老式年味」。許多年貨不再只為過年那幾天存在，而是被設計成平時也能吃、能送、能分享的商品，「現在年輕人願意買，是因為這些東西不再那麼『像年貨』。」

從品項結構來看，傳統老式年貨已不再占據主流。今年主打的，是可全年食用的堅果禮盒、果乾餅乾組合，以及包裝風格偏向簡約、時尚的澳門 糕餅禮盒與新上架的台灣糕餅禮盒。這類商品淡化強烈節慶符號，強調設計感與口味，成為年輕族群與跨族裔送禮的首選。

其中最具代表性的，是融合流行元素的創意年貨，例如做成骰子造型、取名「八方來財」的零食禮盒，將傳統吉祥話轉化為視覺符號與社交話題。

今年主打的，是可全年食用的堅果禮盒、果乾餅乾組合，以及包裝風格偏向簡約、時尚的澳門糕餅禮盒與新上架的台灣糕餅禮盒。(記者高雲兒╱攝影)

年貨上架提前 吸引各族裔

針對家庭與親子客群，年貨也明顯轉向「好玩」而非「儀式」。例如結合玩具與糖果的旺仔禮盒，利用玩具設計吸引孩子注意，讓年貨不再只是大人世界的產物。

即便是保留年味的商品，形式也已改變。包裝上印有穿著紅色拜年服裝的旺旺大禮、印有「龍馬精神」字樣的零食禮盒，仍承載吉祥寓意，但視覺風格更簡潔、現代，避免過度傳統。經典品項如八格蜜餞禮盒與酥心糖和紅糖年糕，則多以「保留基本需求」的角色存在。

吳建錫也觀察到，今年年貨銷售時間明顯提前。以往多半要到過年前最後一周才開始熱絡，現在就已有消費動能，甚至有人一次購買多組禮盒，準備送給非華裔朋友。

與此同時，時效性強、過年後難以銷售的老式年貨與生肖商品，正在快速退出市場。吳建錫坦言，去年銷售表現不佳，不少批發商今年乾脆停做相關品項，「生肖商品過了年就賣不動，現在市場已經不太接受了。」

走進中美超市，年貨專區早已上架，各式糖果、堅果與糕餅禮盒排列整齊。(記者高雲兒╱攝影)

裝飾花卉 銷售節奏普遍慢

除了食品類年貨，法拉盛不少花店與禮品店也陸續換上過年布置。走進羅斯福大道的原野大花店，店內已擺滿春聯、福字、燈籠與各式掛飾，紅色年味一眼可見。

店主林先生介紹，今年以「馬」為主題的年貨最受詢問，包括馬造型娃娃、馬年掛件，以及印有「馬到成功」「馬上有錢」等吉祥字樣的裝飾品，寓意討喜，適合掛在家中或商舖門口。除生肖元素外，店內也有大量不同花樣的「福」字，包含可張貼、可懸掛的款式，設計從傳統到創意皆有。

價格方面，年節裝飾品整體親民，小型掛件多落在8至10元之間，一般春聯、福字約2至3元起，較大型的裝飾或掛件則約40至50元左右。店主表示，今年相關商品價格與往年相比沒有上漲，有些品項甚至略為便宜，主要是運費與匯率 因素趨於穩定。

銀柳是每年過年常見的應景花材，價格多落在十多元，實惠不貴。(記者高雲兒╱攝影)

走進羅斯福大道的原野大花店，店內已擺滿春聯、福字、燈籠與各式新年掛飾，紅色年味一眼可見。(記者高雲兒╱攝影)

植物類年貨同樣是店內重點。象徵吉利的金橘、「黃金萬兩」與冬青等，已陸續到貨，其中橘子樹與金橘盆栽詢問度高。

此外，銀柳也是每年過年常見的應景花材，價格多落在十多元，實惠不貴。店主表示，雖然也有假花與仿真年節植物，但整體來看，消費者仍偏好「真的、有年味」的植物。

不過，談到整體買氣，林先生坦言，今年年節商品的銷售節奏較慢，裝飾類與花卉屬於「可有可無」的消費，受整體經濟與社會氛圍影響較大。「吃的東西一定要買，但花跟裝飾，要等大家手頭比較鬆，才會有那種過年的儀式感。」