馬年到／紐約走春 逛華人博物館吃餃子宴

美國華人博物館將在農曆新年期間舉辦多項慶祝活動，包括社區之夜、餃子宴以及「MOCA創造」工作坊等。(選自MOCA官網)

紐約多家博物館和文化機構在農曆新年都準備了豐富的活動，讓華人 精采過大年。

紐約華人博物館(MOCA)

紐約華人博物館(MOCA)在2月12日(周四)和2月17日(周二)分別舉辦農曆新年社區之夜和新年餃子 宴兩場活動。此外還有傳統項目「MOCA創造」(MOCACREATE)藝術實踐工作坊等待與華人家庭見面。

在2月12日的社區之夜活動中，華裔玄學家黃茱莉(Julie Huang)主持日曆製作工作坊，介紹她自創的「煥金日曆」(Glow Up Golden Calendar)的原理和創意；紐約龍穴麻將(Dragons Den Mahjong)社交俱樂部帶領參與者體驗台灣麻將，其中初學者由資深玩家帶領入門、麻將高手亦與水平相當者組織牌局現場對戰。MOCA駐館小提琴音樂家蕭又維在活動期間，為到場者奉上精采演出。此外，MOCA還在社區之夜上推出2026年度的「珍黃曆」(Pocket Chinese Almanac)，這本融合中華傳統黃曆型態與運勢解讀的口袋式小冊子由藝術家Joanna C. Lee和Ken Smith創作，2010年首度推出後廣受歡迎，成為MOCA的經典產品之一。

MOCA的農曆新年社區之夜活動將包括手工日曆工作坊、台灣麻將體驗等項目，讓參與者在豐富的趣味之中領略中華文化。(選自MOCA官網)

社區之夜活動時間參閱這裡。

新年餃子宴定於農曆大年初一舉辦，MOCA在當日下午1時、1時45分和2時30分舉辦三場包餃子現場教學課，提供食材，指導參與者製作素餡餃子並現場煮製和試吃，適合全家親子遊。與餃子宴同時舉辦的還有一場「MOCA創造」工作坊，華裔藝術家榮譽將帶領參與者用常見材料拼貼、改造，製作裝飾品，讓館內空間隨參與者的創意而改變。

華美協進社(China Institute)

老字號文化交流機構華美協進社即將迎來百歲生日，該社計畫在農曆新年過後的2月21日(周六)舉辦百年慶典暨農曆新年家庭嘉年華活動。本場嘉年華將與中國頂級的上海博物館聯合舉辦，突出互動體驗性，提供豐富的手作活動，幫助到訪者充分領略中華文化之趣味。

農曆新年家庭嘉年華提供四大主題互動工作坊，其中文物修復工作坊將邀中國專業修復師，帶領學員用仿製的青銅器和陶瓷碎片模型拼合成其原始樣貌；吉祥掛墜工作坊將奉上上海博物館館藏的古錢幣模型，引導參與者自行創作，將不同型態的古錢，搭配瓷珠、流蘇等裝飾物，串連成精美裝飾品；彩繪騎馬俑工作坊將帶來上博館藏的唐三彩騎馬俑模型，參與者可忠實於唐三彩的經典配色為其彩繪，也可大膽創作，充分發揮想像力；元寶茶工作坊則將為參與者帶來江南地區的春節特別飲品元寶茶，以供品嚐。此外還有馬年紅包手作、奔馬圖案團扇設計、手作「福」字、猜燈謎、迎財神、抽福卡、看彩燈、上海黃浦江天際線VR之旅等體驗項目。

嘉年華時間為21日下午2時至5時，詳情見這裡。

嘉年華與上海博物館合作，為參與者提供VR設備，身在紐約就能身臨其境地體驗上海黃浦江兩岸的天際線。(華美協進社提供)

華美協進社百年慶典暨農曆馬年新年家庭嘉年華將開設修文物互動工作坊，由專業人士指導參與者使用仿真的文物碎片模型模擬「修復」這些寶藏。(華美協進社提供)

法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)

紐約華人社區公共文化機構法拉盛市政廳在農曆新年期間也將推出豐富的活動，其中2月21日(周六)將舉辦一場「馬年畫馬」體驗工作坊，來自皇后區的韓裔藝術教育家Stephanie S. Lee將帶領參與者從韓國傳統藝術「民畫」(Minhwa)中汲取靈感，為新年畫下屬於自己的馬。該活動適合全家參與，無需任何繪畫經驗。活動時間為21日下午2時至3時30分，詳情見https://reurl.cc/NNKZ9Q。

在參加工作坊的同時，還可順便觀看同樣由Stephanie S. Lee策畫的農曆新年主題特展「紅色地平線」(Red Horizon: Art. Heritage. New Energy)。展覽收集了15名紐約亞裔藝術家的作品，所表達的主題包括移民、成長經歷以及對母國文化背景的反思等。展覽將持續至3月1日(周日)，詳情見這裡。