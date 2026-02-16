馬年到／紐約華人餐館推出「發財盆菜」象徵富貴圓滿

翠園酒家每年春節期間均會推出粵式大盆菜。(翠園酒家提供)

農曆新年作為華人 最重要的傳統節日之一，寓意吉祥的年菜上桌，是團圓飯中不可或缺的重要一環；在紐約市 ，不少華人餐館於春節 期間推出兼顧口味與寓意的粵式盆菜，食材豐富、象徵圓滿，成為許多消費者選擇外帶回家，與親人共享年味的熱門選擇，除此之外，部分餐館也於春節期間推出堂食限定的年節菜單與配套，讓民眾在熱鬧的節慶氛圍中圍桌共聚，感受滿滿年味與祝福。

「金煌煲煲好」在撈生口味上加以創新，改以松露水果撈作為呈現。(伍偉榮提供)

開運年菜 在家也能熱著吃

位於布魯克林日落公園8大道的「翠園酒家」每年春節前夕都會推出「開運年菜」，讓民眾無須到餐館人擠人、在家中也能與親友享用豐盛的團圓飯；其提供的經典粵式大盆菜，提供5至12人份的選擇，價格介於368元至808元間，食材包括花膠、大蝦、蠔豉、花菇、大利髮菜、蓮藕、茨菇、芋頭、枝竹紅燒肉、蘿蔔、豬皮、白菜手打肉丸、魚丸及牛丸等，部分高端版本更加入澳洲五頭鮑魚、刺參、大元貝及鴨掌等珍貴食材。

據介紹，大盆菜在製作過程中，結合蒸、煮、燜、炸等多種粵菜技法，依據不同食材的耐煮程度層層鋪疊，整個盆的份量十足、層次分明，最後再淋上濃郁鮑汁或高湯。

在紐約市擁有六家分店的「金煌煲煲好」行政總廚伍偉榮表示，其提供的粵式盆菜份量可供六至八人，考慮到經濟不景氣，盡量推出平價選擇，該配套為188元；他說，盆菜的食材都以傳統選擇為主，例如蓮藕寓意「好運連連」、髮菜是「發財好市」、龍蝦代表著「龍精虎猛」、雞則是「金雞報喜」等等。

另外一個388元的配套，則在盆菜之上還外加一隻烤乳豬、以及油雞或蔥雞，他指出，乳豬本身的價格都約200多元，比起去年價格上漲約20元；他表示亞洲地區的華人更重視在除夕夜、大年初一吃團圓飯，但海外華人因工作需求、春節非主流節日等原因，通常在年28至除夕夜間便會爭取吃團圓飯，因而這期間的盆菜訂單會來得多。

象徵錢包滿滿的「黑金流沙包」。(伍偉榮提供)

堂食年夜飯 菜單有好彩頭

與此同時，「金煌煲煲好」在位於法拉盛的酒樓門店也在春節期間推出賀年套餐，有四至六人的398元、以及八至十人的688元套餐，分別有9道和11道特色菜；兩個配套中皆包含「撈生」，這項春節習俗源自中國南方，後來在新加坡、馬來西亞一帶發揚光大，親友們會圍桌而立，用筷子將生魚片、各式彩色蔬絲、花生、芝麻與醬料等食材高高撈起，邊撈邊高喊吉祥話，寓意「風生水起」、新一年運勢蒸蒸日上。

不過，「金煌煲煲好」在口味上加以創新，改以松露水果撈作為呈現，在保留吉祥寓意的同時，也更貼近年輕群體的飲食喜好。

翠園酒家除外帶盆菜外，也已開始籌備春節期間的堂食年夜飯，菜單中特別設計多道寓意吉祥的賀歲菜式，如「發財好市大利」、「龍王齊賀歲」、「幸福團圓」、「多子多福」等，為新一年討個好彩頭；相關菜價較去年略有上調，酒樓預計將於春節前兩周陸續接獲預訂。此外，酒樓今年還新增應景甜品，包括賀歲年糕、煎堆及發糕等，為年節餐桌增添甜蜜滋味，象徵步步高升、闔家甜美。