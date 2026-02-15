習俗篇／亞洲過春節習俗大不同 招財納福紛出招

我的頻道

「撈魚生」是馬來西亞華人慶祝春節的重要習俗。(新華社)
「撈魚生」是馬來西亞華人慶祝春節的重要習俗。(新華社)

在屬於漢字文化圈的中國大陸、香港、澳門、台灣、南北韓、日本等地，以及有廣大華人聚居的東南亞地區，包含越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等國，「農曆新年」和元旦一樣是重要節慶甚至是法定假期，孕育悠久的春節文化在融入當地社會風俗的過程中，也發展出一些頗具本土特色的習俗。

●新加坡、馬來西亞：撈魚生、換橘子

新加坡與馬來西亞華人農曆春節的重要傳統是「撈魚生」，這道料理原本是廣東菜，每個人都要站起來以筷子撈拌魚片和配料，撈得越高代表願望越有可能實現，寓意步步高升、風生水起，是一道極具特色的年菜。「換橘子」則是另一項傳統習俗，因為橘子（柑）在星馬地區發音與「金」相似，所以人們會帶兩顆橘子到親友家拜年，離開時再拿兩顆新橘子回家，意為「交換祝福」。

日本人認為除夕吃蕎麥麵有斬斷厄運之意，可擺脫往年的不順利；示意圖。（圖／123R...
日本人認為除夕吃蕎麥麵有斬斷厄運之意,可擺脫往年的不順利;示意圖。(圖/123RF)

●日本：吃蕎麥麵、寺廟敲鐘108響

雖然日本明治維新後，新年假期從農曆改為西曆，但仍保留慶祝傳統農曆春節的習俗。日本人認為蕎麥象徵韌性、長命百歲，除夕吃蕎麥麵有斬斷厄運之意，可擺脫往年的不順利。

在日本古老傳統儀式中，寺廟會在12月31日午夜敲響108次鐘聲，每響一次就是去除一種煩惱，待鐘聲響完煩惱跟壞運也就沒了，可以好好迎接新年好運氣。人們此時會前往神社寺廟參拜與抽籤，就稱為「初詣」（新年的首次參拜）。此外，新年做的第一個夢則叫「初夢」，可以預示來年運氣，人們相信夢到富士山、老鷹、茄子，代表是會有整年好運的吉兆。

韓國人過年必吃年糕湯。(本報資料照片)
韓國人過年必吃年糕湯。(本報資料照片)

●南韓、北韓：吃年糕湯、擲柶戲、放送災風箏

朝鮮人將年菜稱為「歲饌」，其中最具代表性的菜色之一便是「年糕湯（米糕片湯）」。起源於古代崇拜太陽的文化，人們將年糕打成「小圓形狀」代表太陽，新年早晨「祭禮和歲拜」的第一餐吃年糕湯，就象徵著迎接太陽的光明，同時也寓意長壽。

擲柶戲是一種桌上遊戲，通過擲出四塊特製木板，決定棋盤上所走的步數，同時也是一種占卜工具，擲牌所得數字代表來年運氣，可預測整年農事或運勢。放送災風箏則是先在風箏上寫下「送厄」或「送厄迎福」等詞彙，待飛上天後將風箏線割斷，有送走災厄、讓災厄隨風而去的開運之意。

春節期間打麻將除了增進親友情誼，也希望能帶來好運；示意圖。（圖／AI生成）
春節期間打麻將除了增進親友情誼,也希望能帶來好運;示意圖。(圖/AI生成)

●菲律賓：8大圓、擺12種水果、穿點點裝

菲律賓華裔農曆過年會擺放「八大圓」，也就是八種圓形水果（鳳梨、桔、蘋果、葡萄、芒果、檸檬、西瓜和木瓜）製作的裝飾，有著發財圓滿之意。

至於菲律賓人自己的新年傳統，同樣也會擺放圓形水果，象徵圓滿、錢幣與繁榮，只是數量上變成12種以代表12個月。同時，人們相信若是能在12月31日午夜時分，含一顆圓潤的葡萄在嘴裡，來年運氣便會超級旺。而若想樂透、刮刮樂都中獎，打牌、打麻將都贏錢，還能加碼再穿上「點點裝」招財富貴。

越南傳統是過年吃粽子，越南粽子是方形的，重約1公斤。(歐新社)
越南傳統是過年吃粽子,越南粽子是方形的,重約1公斤。(歐新社)

●越南：越南粽和苦瓜湯、席地寫春聯、求祿、沖年

越南過年期間會吃「越南粽子」，有別於台灣常見的三角形，越南粽有圓形也有方形，象徵「天圓地方」，且因粽子製作過程費時費力，常常需要全家總動員，因此又有團結一心的涵意；喝苦瓜湯則代表先吃過苦後，來年將能一切順利。此外，越南人也有席地而坐的風俗，認為越靠近大地越能袪病，因此新春寫春聯時也會以彎腰趴下的姿勢揮毫。

「求祿」分為兩種，第一種是指人們祭祖後，要摘一枝有綠葉的樹枝回家，意即將天地靈氣、神明祝福的福祿帶回家；第二種則是帶回果品分發給親友，如同散播分享福氣。至於「沖年」（沖喜），越南人相信第一個來拜年的人將能影響自家整年運勢，所以誰來拜訪十分重要。

●印尼：初七

對印尼的春節文化來說，大年初七是一個特別的日子，當天人們會將七種不同青菜混入料理中一起炒食，傳說能讓眼睛充滿光明、來年吉祥如意。

越南 日本 春節

