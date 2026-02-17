健康篇／牢記「303」 疼痛症候群不上身

年節期間許多人會打麻將，或是窩在家玩手機打遊戲等，而長時間維持相同的姿勢，就容易出現疲勞痠痛的「春節疼痛症候群」。(圖／安南醫院提供)

春節期間，親友團聚準備大啖美食、吃喝玩樂一番，但當心「春節疼痛症候群」找上門。

醫師提醒，年節期間許多人會打麻將，或是窩在家玩手機打遊戲，而長時間維持相同的姿勢，就容易出現疲勞痠痛的「春節疼痛症候群」，建議每30分鐘休息3分鐘，適度伸展，也可先熱敷再塗抹酸痛藥膏或白花油，若持續不適，就該及早就醫。

台灣安南醫院復健科醫師林芳嫻指出，民眾玩麻將時，常會因為肩頸或手部使用過久，易造成類似五十肩的「麻將肩」，而長時間姿勢不良的滑手機、長途搭車無法伸展身軀，都會導致頸、腰及背部肌肉酸痛，這些酸痛症泛指「春節疼痛症候群」。

林芳嫻表示，春節疼痛症候群大都因肌肉使用不當、過度使用及不正確的姿勢所造成，民眾打麻將時，可將椅子調到適當高度，避免雙肩與頸部的不正當用力、或腰部過分前傾與後仰；滑手機時勿躺著或趴著玩，要讓背部盡量靠著椅背或牆壁，善用手機架，別當低頭族。

她也說，年節活動時，盡量每30分鐘找空檔休息3分鐘，建議可做鐘擺運動，起身前傾，手臂自然下滑，搖動身軀讓手臂也跟著輕畫小圓圈擺動，也可手握礦泉水瓶增加強度，此外，也可伸展頸部、下背部、手部等肌肉。