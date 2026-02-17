習俗篇／初一不洗頭 14行為恐趕走「財氣」

農曆正月初一是華人傳統佳節，圖為江蘇蘇州桃花塢活動現場懸掛著福字等節慶裝飾品。(新華社)

大年初一是農曆新年的第一天，通常被認為是非常重要的一天。許多家庭都會遵循傳統習俗和禁忌，目的是為了祈求新的一年能夠平安順利和吉祥如意。

這些禁忌都是基於傳統文化和民間信仰，雖然在現代社會中並非每個人都遵循，但它們仍然在許多家庭中具有一定的影響力。以下盤點大年初一常見的禁忌事項，提供民眾參考。

以下是一些常見的禁忌：

1.不睡懶覺、午覺

大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。還有也不要睡午覺，可與家人聊天或出外走春。

2.不煮新飯

古人習俗初一要吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，這樣口福運才會強，因此年夜飯都會準備得非常豐盛。

3.不要吃稀飯、葷食

古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮。初一不吃葷是有句俗語說：「初一早吃菜，恰贏吃全年齋」，因此初一吃素能得到好福氣。

4.不掃地、不倒垃圾

大年初一不應掃地或倒垃圾，據說這樣會把「財氣」和「福氣」掃走或倒掉，因此大年初一通常不做大掃除，垃圾也會暫時留在家中，等到初二再清理。

5.不說不吉利的話

初一這天要避免說任何不吉利、負面的詞語，例如「死」、「窮」、「病」等。人們希望在這一天說的是吉祥、祝福的話，以期新的一年平安順利。

6.不動刀剪、針線

使用刀剪剪東西（如剪紙、理髮等）在大年初一被認為是不吉利的，認為它可能會割斷好運，易有煞氣。特別是理髮，被認為會削弱運勢。初一動針線則代表未來一年容易有血光。

7.不洗頭

傳統中大年初一不洗頭，洗頭被認為是會洗去一年的好運，因此通常會在除夕完成清潔和頭髮的整理。

8.不借錢、不討債

初一避免借錢或討債，因為這象徵全年都會有財務問題或與人發生金錢糾紛。相反，人們會更願意在這一天給別人紅包，寓意著財富流通和祝福。

9.避免打破東西

如果初一打破了任何東西，會被認為是倒霉的象徵，因此許多人會格外小心，以避免破損物品。

10.不吵架或爭執

在大年初一避免與家人、朋友產生不和或發生爭執，因為這會被認為會影響一整年的運勢。大家通常會保持和氣，以期新的一年和睦。

11.避免穿黑色或白色衣服

黑色和白色通常與喪事有關，所以在春節 期間會避免穿這兩種顏色的衣服，特別是在初一，大家通常穿紅色、黃色或其他吉祥的顏色。

12.避免洗衣

初一和初二被視為水神的生日，洗衣可能被認為冒犯水神。

13.不殺生

傳統上認為大年初一不殺生可以避免損害福報，也是一種祈福方式。

14.不探病

初一探病被認為可能將不好的運氣帶回家，因此一般避免去醫院探望病人。