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習俗篇／大門不能單貼「春」？貼春聯7禁忌 這樣做財氣都跑了

聯合報
過年家中貼春聯，要避免貼錯招晦氣。（本報資料照片）
過年家中貼春聯，要避免貼錯招晦氣。（本報資料照片）

農曆新年，除了掃除、準備豐盛料理外，還要替住家貼上新的春聯。

台灣命理師楊登嵙說，貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來、撕破，表示除舊布新的意思，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上。而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。

楊登嵙說，「春聯」起源於「桃符」，是華人春節的重要標誌，當人們在自己的家門口貼上春聯的時候，意味著過春節正式拉開序幕。每逢春節，家家戶戶都要精選一副大紅春聯貼於門上，為節日增加喜慶氣氛。

楊登嵙說，貼春聯有民俗7大地雷，民眾在貼春聯時要注意：

一：上下聯勿貼錯

通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。

哪些為仄聲字呢？國字注音第三聲、第四聲皆是。平聲字即國字注音第一聲、第二聲。例如，天增歲月人增壽（仄聲上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲下聯）。

二：大門口不貼春

居家大門口不要單貼一個「春」字，因為在古代，只有聲色場所會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

三：大門口不倒貼春聯

依照古禮，「倒」與「到」是同義字。大門口「財」、「福」字不能倒貼。窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒貼。

四：單數才吉利

門口大門貼春聯，記得要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

五：舊春聯要撕下來

把舊春聯撕下來、撕破，表示除舊布新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

六：不可有不吉利的字

春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字是絕對不要出現，若同音字意義不好的字也不要出現。

七：喪事不可貼春聯

家裡有喪事未滿一年不貼春聯；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕。

貼春聯也有禁忌，命理師提醒舊春聯要撕下，大門貼「財」、「福」字千萬別倒貼。(新...
貼春聯也有禁忌，命理師提醒舊春聯要撕下，大門貼「財」、「福」字千萬別倒貼。(新華社資料照片)

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