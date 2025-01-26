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布置篇／新年迎好運 家中9物品必丟

聯合報
大掃除時把過期的藥物清理，迎接好將來，示意圖。（圖/123RF）
大掃除時把過期的藥物清理，迎接好將來，示意圖。（圖/123RF）

農曆新年將至，不少民眾已經開始準備大掃除，不過「斷捨離」的功夫不容易。台灣命理師楊登嵙說，迎來新年代表必需把過去一年的晦氣、汙穢清除乾淨，有9樣物品必須在大掃除時清理，才能在新年迎接好運氣。

1.破鍋碗瓢盆

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，也會引發意外及破財。

2.枯死植物

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

室內盆栽若已枯萎，容易孳生黴菌，有害健康；示意圖。（本報資料照片）
室內盆栽若已枯萎，容易孳生黴菌，有害健康；示意圖。（本報資料照片）

3.過期或不吃的藥

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

4.過期的食物

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

5.損壞不修的家電

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

6.老舊娃娃、人偶

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

老舊的娃娃、人偶應該趁著大掃除斷捨離；示意圖。（圖／123RF）
老舊的娃娃、人偶應該趁著大掃除斷捨離；示意圖。（圖／123RF）

7.舊雜誌、型錄

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

8.破舊或不穿的衣服

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

9.看了心情不好的物品

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

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