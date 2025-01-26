布置篇／新年迎好運 家中9物品必丟
農曆新年將至，不少民眾已經開始準備大掃除，不過「斷捨離」的功夫不容易。台灣命理師楊登嵙說，迎來新年代表必需把過去一年的晦氣、汙穢清除乾淨，有9樣物品必須在大掃除時清理，才能在新年迎接好運氣。
1.破鍋碗瓢盆
若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，也會引發意外及破財。
2.枯死植物
有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。
3.過期或不吃的藥
過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。
4.過期的食物
過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。
5.損壞不修的家電
家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。
6.老舊娃娃、人偶
老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。
7.舊雜誌、型錄
老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。
8.破舊或不穿的衣服
破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。
9.看了心情不好的物品
觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。
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