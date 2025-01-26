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團圓篇／長輩「問事」難招架 幽默先預擬回答

本報訊
過年被長輩「問事」，建議可以用撒嬌的方式求「放過」。(新華社)
過年被長輩「問事」，建議可以用撒嬌的方式求「放過」。(新華社)

春節期間人際互動頻繁，長輩親戚關心的話題，有時會令晚輩感到頭痛難以招架。飯桌上如何巧妙回應讓長輩也能滿意，需要幽默技巧，更可以先幫自己打預防針、預擬回答。

被長輩「問事」該怎麼應對，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，被問起的時候，可以用稍微比較幽默的方式帶過，例如若被問到有沒有男朋友、女朋友，可以說「還在等緣分」，或跟長輩說「不然您幫我介紹」，轉個彎帶過去。

除了幽默化解，藍挹丰建議，也可以用撒嬌的方式，求長輩「放過」，例如長輩真的囉嗦起來、覺得自己無法招架，可以跟長輩說，「都難得回來，這些問題我們之後再討論就好了」，但較不建議的，就是直來直往拒絕。

藍挹丰指出，長輩有時只是想表達對年輕孩子的關心，只是可能不清楚，遊子要回家，其實已經有一些心理壓力；因此建議晚輩早點幫自己的心裡打預防針，告訴自己，「要聽到這些問題背後的關心」，就會比較能接納長輩的作法。

「自己的長輩一定自己最清楚」，藍挹丰說，每個人一定都可以大概猜得出來，自家長輩最愛問哪些問題，因此可以先試想可能會被問到什麼並預擬回應，例如若被問到工作，可以說「自己已經很努力了，如果有更好的機會也會好好把握」等話語，讓長輩放心。

真的被問煩了怎麼辦？藍挹丰提醒，雖然團圓時間非常重要，但也要給自己適度放鬆、休息的時間，除了每天跟親戚家人在一起，也可以規畫一些留給自己的空間，反而更能好好享受年節相聚。(本報訊)

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