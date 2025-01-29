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年菜篇／過年喜慶團圓 5大招讓年菜健康吃

聯合報
年夜飯少不了大魚大肉，專家建議，可以增加蔬菜類加入年菜中，讓營養更加均衡；示意圖。（本報資料照片）
年夜飯少不了大魚大肉，專家建議，可以增加蔬菜類加入年菜中，讓營養更加均衡；示意圖。（本報資料照片）

家家戶戶迎新慶團圓，團圓年夜飯要如何「健康煮、均衡吃」，有健康五招可參考。

第1招：多元烹調增變化

由於傳統的春節美食往往以油炸、油煎為主，因此，民眾在製作年菜時，可以嘗試更多元的烹調方式，如烘烤、清蒸、汆燙等較沒有油或油煙的煮法。若將烹調方式改變，則可有效降低油脂攝取，吃得輕鬆少負擔，也能夠增加餐桌上的菜色變化。

第2招：優質蛋白聰明吃

年節期間經常攝取不同種類的肉類等，建議民眾可以與親朋好友分食共享，將同一份量的餐食，原來一個人單獨享用，變成兩人或多人共同食用（代表一人吃半份或更少份量的分食概念），一則避免吃的過量，二則有機會品嘗更多樣的美食佳餚。

菜色選擇時，建議以脂肪含量較低的鮮蝦、花枝、雞肉等，取代蹄膀、東坡肉等，並以天然食材取代高熱量、高鹽、高油之肉類加工製品，例如獅子頭等，也建議減少煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸等，可避免攝取過多的添加物或增加鈉的攝取等。

第3招：全榖雜糧選原態

全穀雜糧富含維生素B群、礦物質及膳食纖維，建議年菜中的米糕，建議替換為紫米、糙米、胚芽米，文獻指出每日攝取全穀雜糧（約90g）能夠有效降低約15%罹患高血壓的風險。

第4招：繽紛蔬菜巧搭配

民眾可以準備新鮮蔬菜，適量加入肉品或湯品年菜中一起烹煮，如湯品可以加入蘿蔔、茼蒿燉煮；肉品則可加入汆燙過的甜椒、綠花椰菜裝飾擺盤。新鮮蔬果能夠提供多元的植化素，提升抗氧化力外，也含有膳食纖維能夠促進腸胃蠕動。

第5招：湯品油脂勿忽視

放涼後的湯品料理常可見一層白色油脂凝固於表面，這不是精華而是暗藏油脂，其含量不容小覷。所以民眾在準備湯品時，亦可將湯品燉煮完成後，放置冷卻後，將上層油脂撈出再適度加熱，減少油脂攝取。

年夜飯增加多色蔬果，吃得健康又開心。（本報資料照片）
年夜飯增加多色蔬果，吃得健康又開心。（本報資料照片）

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