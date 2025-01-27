小龍篇／蛇年說蛇 長壽與靈動的象徵

蛇年、生肖示意圖。(圖／AI生成)

12生肖中排位第六的蛇，在精神和文化寓意上具有陰險莫測、又有吉祥尊貴的兩面性，複雜的形象令華人 對蛇的印象與情感也最為矛盾；屬相緊隨在龍後面的蛇為此沾了不少光，人們常把蛇雅稱為「小龍」，盡管東西方神話和文學大多認為蛇的象徵意義是貶義的，但在中華文化中，蛇與龜同被視作是長壽動物，同時蛇的靈活與耐性代表著有解決問題、迎接挑戰的智慧。

根據資料，蛇最早大約出現在1.5億年前侏羅紀，歷史遠早於人類，在12生肖出現以前，蛇已經是一種遠古先民都認識的動物；同時，蛇是較早進入12生肖的動物之一，相傳在很久以前，中國有一年遇到嚴重的鼠害危機，威脅了人民的生命和財產安全，而蛇在這個關鍵時刻站了出來，勇敢地消滅了鼠害，並獻出膽汁為居民醫病，由此天神賜予蛇生肖的第六輪屬相。

另相傳中國古代神話中的人類始祖伏羲、女媧，即是以人首蛇身的形象出現，上古神祇共工、相柳、燭龍也是蛇身的神靈，許多遠古氏族、部落首領據稱是「蛇(龍的前身)的傳人」；這類傳說經過數代的流傳，為蛇的形象增添神秘色彩。

布碌崙8大道商店售賣跟蛇年有關的春節裝飾品。(記者顏潔恩╱攝影)

形象複雜 陰險莫測

東西方文學中均有很多關於蛇的故事和傳說，但主要象徵意義都帶有貶義，拿最經典的「聖經」來說，蛇誘惑了亞當和夏娃吃智慧果，遭到上帝懲罰失去四肢、一生用肚子爬行，也由此被世人看作是陰險、狡猾的動物；大眾更為熟知的「農夫與蛇」的故事中，在嚴冬裡被善良的農夫拯救的蛇，從農夫懷裡甦醒過來時非但沒感恩，更反咬對方一口，自此忘恩負義的形象植入人心，「蛇蠍心腸」等負面詞語也接踵而來。

在中國，上古人們對蛇的危害和威脅無能為力，為了籠絡蛇於是將其當作神來崇拜，逐漸演變成各地民族出現對蛇的禁忌，譬如忌說「蛇無腳」，擔憂蛇真會長出腳來追人，而見到「蛇腳」、「兩頭蛇」更被看作是凶兆，有些禁忌至今還在流行。

吉祥和尊貴的化身

盡管人們對蛇的第一印象不好，但其仍不乏幸運、吉祥、尊貴的代名詞，因人們把蛇分為家蛇和野蛇，若家裡進了普遍出現在住宅周圍的家蛇，將看成是吉兆；而公元前的歐洲國家使節，常把兩條蛇的圖像刻在拐杖上，成為了權威的象徵。

同舉亞當夏娃的故事，換個角度說，他們吃了智慧果後被上帝趕出伊甸園，才開啟了人類勞動和文明的篇章，狡猾的蛇何嘗不也是具備智慧和遠見呢？再者，民間傳統故事「白蛇傳」的盛行，令人認為蛇有追求愛情和幸福的寓意。

蛇和龜併列被人們看作是長壽的動物，甚至有練習瑜伽的人認為蛇可以活500年，同時蛇還是財富的象徵，其地下王國裡有無數的寶藏，很多想發財致富的人會到蛇廟中去祈禱。最後，中國民間也認為蛇有識別藥草的能力，故也代表著醫藥和醫業。