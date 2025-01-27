紅包篇／有蛇就富 誰說紅包袋要正紅色

蛇在傳統文化中有「蛇富」的說法，象徵富足和吉祥。(記者范航瑜╱攝影)

在曼哈頓華埠 經營43年的「美麗屋」禮品店，每年春節前夕都會從亞洲引進最新的紅包袋和春聯，為華埠增添濃濃年味。然而遇上「蛇」，難免會有華人 避而遠之。蛇在傳統文化中有「蛇富」的說法，但現代人提到蛇往往帶有負面含義。為了化解對蛇的排斥，傳統的紅包也換上了新裝，為蛇年春節增添了新意。

把蛇可愛化 或選百搭款

「美麗屋」老闆黃炳光表示，在華人顧客中，蛇和老鼠是屬於不太受歡迎的生肖，其他生肖的紅包銷量都不錯。「很多人都不喜歡蛇，會影響紅包的銷量，」他解釋道。這部分顧客往往會選擇一些沒有生肖圖案的「百搭款」紅包，採用經典設計，沒有過多的點綴，但在長者群體中很受歡迎。

為化解顧客對蛇的排斥，許多廠商也在設計上動了不少心思，將蛇的形象卡通化、可愛化。然而，黃炳光對這種設計持保留態度。「有些設計過於可愛，甚至不像蛇了。」他指著店內一個黃色蛇形裝飾說：「圓頭大眼，還帶毛茸茸的裝飾，乍看像隻小雞，只有看到尾巴才知道是蛇。」

在黃炳光眼中，生肖文化是傳統的延續，蛇應保持其原有的形態，而非一味追求迎合市場。「12年前的蛇紅包就很好看。雖然看起來有些可怕，但一眼就能看出是蛇。」

隨著時代變遷，紅包設計也在不斷演變。今年，美麗屋主推的幾款新款紅包就突破了傳統的正紅色，採用鮮豔的色彩搭配，並融合傳統繪畫元素，如蛇身上點綴花紋或與植物圖案結合，既吉祥又富藝術感。

然而，移動支付的普及也正改變著紅包的使用習慣。黃炳光坦言，在年輕一代中，紅包袋的需求不如他們的父母或祖父母一代。華埠售賣紅包的店家更是屈指可數，大多是春節期間的快閃店，像「美麗屋」這樣全年營業的老店更是少之又少。

但即便如此，美麗屋也即與華埠告別。2025年的蛇年將是「美麗屋」的最後一個春節。店內商品大多已貼上打折標籤，門口掛起了一張寫著「回鄉耕田」的幽默告示。「不是真的要耕田，看沒有人這樣寫過，我們也想用一些幽默的口吻來寫，」黃炳光表示。「幹了43年，年紀大了，是時候退休 了。」

挑獨特紅包 成家庭樂趣

對於關店，黃炳光不免感到不捨。40餘年來幾乎全年無休，這個小店幾乎成了社區的一部分。「有些顧客小時候在這裡買玩具，現在已經成了父母，還是會經常來。很多顧客都像是老朋友一樣。」

儘管如此，黃炳光對紅包文化的延續依然充滿信心。無論是老年人、四、五十歲的中年人，都常常帶著小孩子來挑選紅包。小孩子看到紅包都很好奇，很喜歡。而黃炳光也希望，紅包文化能靠著這樣代代相傳的方式傳承下去。

胡秦俊美和丈夫經營著勿街的楓林閣(Pecking Duck House)，1978年開業，甚至比美麗屋還要高出幾歲。每年春節，胡秦俊美都會到「美麗屋」購買紅包，甚至節日之外平時也常光顧。胡秦俊美的女兒胡世琪表示，紅包不僅是傳統的延續，也是家庭帶來歡樂的象徵。「我媽媽喜歡為家裡的小孩準備紅包，這是她傳承我們文化的一種方式。」