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習俗篇／初一開運走春 把握吉時朝這方向出發

記者李樹人
上午9時至11時為最佳走春時刻，建議身穿粉色系衣服，朝西南方出發，順時針走一圈。(本報資料照片)
上午9時至11時為最佳走春時刻，建議身穿粉色系衣服，朝西南方出發，順時針走一圈。(本報資料照片)

大年初一，穿新衣走春，至廟裡祈求全家平安、順遂，這是許多民眾開春習慣，命理老師譚秀珠分享「龍年開運走春祕笈」，年初一早上卯時（5時至7時）開門、喜迎貴人，己時（上午9時至11時）為最佳走春時刻，建議身穿粉色系衣服，朝西南方出發，順時針走一圈，健走運動，招財、招好運。

走春可帶來一整年的好運。(本報資料照片)
走春可帶來一整年的好運。(本報資料照片)

5時至7時 開門迎貴人

譚秀珠表示，癸卯年，屬金，天干水、地支木，建議卯時（5時至7時）打開自家大門，別看這小小動作，只要在對的時間點，做對的事，就可喜迎貴人，搶好運、旺事業。如果住在電梯大樓，除了打開大門，也可開窗代替開門。

譚秀珠指出，依奇門遁甲之說，大年初一開天門時，可透過簡單儀式，讓平淡的運勢中，也能接住無限生機，創造機會及貴人，讓自己生氣蓬勃盎然，在兔年脫穎而出。

9時至11時 著淺色衣物

至於最貴氣喜氣的走春時間為己時（上午9時至11時），譚秀珠表示，此時集合了貴人運、財運、讀書（文星）運及機會運等多重好運，如果能夠依照下列方式走春，就可帶來一整年的好運，情場得意，職場表現突出，擁有超高人氣。

一、走春衣服色調：兔年走春的吉祥色、幸運色為嫩綠、粉綠、粉藍、天空藍，以及鉑金、霧金、香檳金、霧白金等顏色，色調不宜過重。

值得注意的是，年初一不宜穿著一身黑，或顏色深重的衣服，尤其在走春時，更不能穿著全黑、黑金等衣服，否則兔年一整年可能暗淡無光。

二、出發功課：建議上午9時多，先在自己手心上，寫上自己想要的願望，例如：財、官、婚姻、感情等字，寫好後，緊握拳頭，在走春途中，切記不要打開手心，也不可與旁人聊天。

三、走春方位：離開家門，先朝西南方出發，因為這個方位屬於貴人方、財利方，然後走至北方（財庫），採順時針方向，回到家裡。走春途中，銀行、郵局、賣場、上市櫃公司愈多愈好，行經門口時，稍做停留，心裡觀想著鈔票、好運飛向自己口袋。

橘子象徵大吉大利。( 圖取材自pixapay)
橘子象徵大吉大利。( 圖取材自pixapay)

在居家方面，譚秀珠表示，大年初一子時（凌晨）喜神、交好運，適合吃甜茶，建議將橘子、蘋果放在門口、客廳、床頭櫃等地方，象徵著一整年平安、大吉大利。另可準備12枚硬幣，每3枚疊在一起，上面放著一顆紅棗，放在書桌左前方，或打開客廳大門時對角角落（財位）。

如想招財神，譚秀珠分享一道特調喜氣飲料，以綠茶為底，加上幾顆紅棗、白色湯圓。如果搭配紅色、金色、綠色、水藍等幸運色衣服，更能招來喜氣、財運。

如何守住財庫？譚秀珠提供一個簡易方法，除夕夜裡將別人送給自己的紅包放在枕頭底下，最好放三至五天，如果想要一整年財運旺旺，可繼續放著。紅包內的金額不重要，重點為裝有現鈔的紅包袋。許多成年人只發紅包，很難收到紅包，建議相互恭喜，互贈紅包。

農曆春節禁忌

一、不與人爭吵、起衝突。

二、不催人起床。

三、不催債、不討債、不借錢給他人，否則一整年恐為錢所苦。

四、年初一及初二不洗衣服。

五、不喝粥、宜吃素。

六、初一至初四不丟垃圾、不打掃，以免沒了財運。

七、打破東西，立即唸著「碎碎平安」。

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習俗篇／過年換新錢包 命理師教你7大訣竅招財

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