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布置篇╱總是忘了它… 廚房砧板 年終大清潔 該換就換

聯合報
過 年大掃除，也要一併檢視家中砧板。(本報資料照片)
過 年大掃除，也要一併檢視家中砧板。(本報資料照片)

歲末年終，過年大掃除，建議可一併檢視家中砧板，台灣林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈表示，家中的砧板千萬別買一個用到底，應區分生食、熟食，以及蔬果類的砧板。

若是都使用同一個砧板恐會有交叉汙染，增加食物中毒的風險，而砧板若是已經出現黴斑建議可考慮更換新的砧板，度過新的一年。

譚敦慈表示，砧板有許多類型，木製、玻璃、塑膠等材質，木製以及塑膠材質最容易因為過度使用出現刀痕，平時砧板擺放的位置若處於潮濕，刀痕處容易長出黴菌，當砧板出現一條一條黑色的紋路，大概就是黴斑所致，見到黴斑建議可以先用一比一千的漂白水清洗，僅建議用於非木製的砧板清洗。

譚敦慈表示，木製砧板若使用漂白水清洗，漂白水可能滲透到木質纖維中，即使清水清洗也可能殘留在木製砧板，後續切食物時就很可能會讓食物沾染上漂白水，這樣反而不好，漂白水僅建議用於塑膠或玻璃砧板。

譚敦慈說，砧板一定要放在通風處，清洗後就得架起來晾乾，若時間允許，可定期透過煮沸熱水消毒砧板，無論以熱水淋在砧板上，或直接放在大鍋子裡加熱都可以，但主要針對木質砧板，不建議用在塑膠材質砧板。

譚敦慈提醒，砧板若未妥當清洗或更新，砧板上頭的黴菌或毒素都會影響健康，也可能造成食物中毒，不可不慎。

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