布置篇╱大掃除6招… 茶几餐桌 零散物先收 該丟就丟

東西大致分類放入盒子中，容易辨識，整理擺放也很輕鬆。(圖╱韌與柔生活團隊提供)

農曆春節即將到來，忙碌的現代人通常會利用年前抽空來個居家大掃除，但經年累月的物品堆積，常常到不知道該如何處理的地步，眼看時間一點一滴過去，親友拜訪的日子慢慢接近，真的會令人焦慮起來，收納達人建議，先從賓客會經過的地方整理起，切記一定要斷捨離，沒有必要的東西千萬別留戀，該丟的就丟掉，不能丟的用盒子裝起來收好。

台灣的專業到府收納企業「韌與柔生活團隊」公開多年經驗，只要簡單六步驟，即使是上班族都能利用空檔時間，輕鬆整理居家環境，春節迎接賓客再也不丟臉。

1.先整理賓客所到處

通常賓客來訪會經過的地方包括前陽台、玄關、客廳和餐廳等4處，所以先從這幾個區域開始處理，並打開這些地方的窗戶，讓霉味散去，不僅使自己整理過程中能舒服一點，也不會讓賓客來訪時聞到難聞氣味或感覺室內不通風，畢竟氣味也是一個空間是否舒適的關鍵要素。

2.茶几餐桌雜物要丟

紙箱最容易因為未雨綢繆的關係，被留在家裡，但也最佔空間，建議不必要的紙箱要捨得丟。(圖╱韌與柔生活團隊提供)

所謂「檯面上的東西」指的是客廳桌上(茶几)、餐廳桌上、陽台上等，沒有被家具、櫃子遮蔽的部分，如果有空紙箱、空塑膠袋、廢紙、過期的食物、報紙、藥品，或是一些已經確定不再需要的物品，建議全部丟掉，這樣可以加速物品處理的時間；上述物品丟棄後，再將不屬於該區域的物品歸回原位，通常客廳最常有不該出現在此的物品，例如衣服、食物等，把衣服拿回臥室，食物放回冰箱，就能讓賓客來訪時有更舒適的空間。

3.小物分類排列裝盒

零散的物品裝入方形盒子裡，可以排放整齊，讓家裡看起來更清爽。(圖╱無印良品提供)

如果真的忙到沒有太多時間整理，可以暫時先將零散的小物品分類好，裝在盒子裡，貼上標籤註記，以免之後忘記，這時建議採用方體盒子，因為排列簡單方便，能使物品收納看起來整齊，空間內的物品數量減少了，視線自然就開闊。

方形箱子是收納好幫手。(圖╱無印良品提供)

4.方正物品排列整齊

方正物品排列整齊，這樣就能把盒子、書籍等形狀方正的物品排列整齊，居家收納只要做到這一步，基本上空間混亂的狀況應該就會改善不少，你已經成功一半。

5.掃地拖地一次解決

存放過久的物品容易堆積灰塵，搬運物品的時候也容易掉落塵埃和碎屑，若非太多汙垢，否則建議全部收納完畢再清潔地板，可以省下一再拖地、掃地的體力。

6.丟廢棄物時間先排

很多人做到了前述五個步驟，但卻忘記設定處理廢棄物的時間，以至於明明已經不要的東西，又在角落堆放到隔年，日積月累，最後就變得無法自行處理，必須要花錢了事。

建議每當整理完居家環境，別忘了給自己設定一個廢棄物處理的最終截止日期，建議是兩個月內要處理完畢，否則再延遲下去，就非常難有處理的時間跟意願，而形成嚴重的困擾；畢竟已經辛苦走到最後一步，不妨再堅持一下，給自己一個全新的環境、全新的開始。