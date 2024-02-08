習俗篇／蘇州人為啥吃年糕 原來是為了紀念伍子胥

蘇州黃天源糖年糕是蘇州人的最愛。 (取材自蘇州新聞網)

吃年糕是蘇州過年的傳統習俗之一，當地許多老人認為，只有吃了糖年糕，才算真正過年。蘇州吃年糕的歷史已有2000多年，相傳與春秋戰國時期的名將伍子胥有關。

「其他的可以不吃，糖年糕一定要吃掉。」大年初一的早上，10歲的周安在89歲的老太太沈秋蓉勸導下把一小碗年糕吃了下去。中新社報導稱，吃年糕，對老蘇州人而言，是懷念，是期待，大年初一必吃。

「這是一種過年的情結，總是覺得新年裡只有吃了糖年糕，才算真正的過年了。」收拾著周安的小碗，沈秋蓉講起了流傳在蘇州的年糕故事。

蘇州年糕有2000多年歷史。相傳春秋戰國時，吳王夫差建都蘇州，終日沉湎酒色，大將伍子胥預感必有後患。故伍子胥在興建蘇州城牆時，以糯米製磚，埋於地下。當吳王賜劍逼其自刎前，他吩咐親人：「吾死後，如遇饑荒，可在城下掘地三尺覓食。」

伍子胥死後，吳越戰火四起，城內斷糧，此時又值新年來臨，鄉親們想起伍子胥生前囑咐，爭而掘地三尺，果得糯米磚充飢。從此，蘇州百姓為紀念並銘記伍子胥的功績，就在春節這一天家家吃年糕，流傳到今天。

沈秋蓉說，此後每到寒冬臘月，蘇州人就會準備糯米糕，一來表示對伍子胥的紀念，二來與親朋好友分享。因為一開始是過年時食用的，所以這種糕又被稱為年糕。

「從早上6點鐘就開始排隊買年糕」，這是每年春節前，蘇州百年老店黃天源門前必現的情景。據黃天源營銷人員介紹，春節前蘇州市區一些糕團店都是24小時不停班，加足馬力開班生產。

傳說只是傳說，但蘇州城牆建成後被多次摧毀過，卻是不爭的事實。同時，經過一代又一代的傳承、發展，蘇州人製作年糕的技術愈來愈好，做成的年糕久煮不膩，乾後不裂，久藏不壞，成為遠近聞名的特產。