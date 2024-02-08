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習俗篇／過年換新錢包 命理師教你7大訣竅招財

聯合報
紅色是招財色，但守不住錢。(本報資料照片)
紅色是招財色，但守不住錢。(本報資料照片)

不少民眾都會在新的一年，購買錢包，希望能招來財運。命理師建議，四顏色大NG，新年別用；另有七種錢包招財運訣竅。

以下為七種錢包招財運訣竅：

一、三種適合招財、存錢的錢包顏色

1.金色系：錢包提升運氣，金助金，金色代表錢財的象徵，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運，顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助。

2.土色系：咖啡色、棕色，土生金，旺財又聚財，不僅可聚財，還可以守住財富，咖啡色調的錢包，不像金色、金黃色那般顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心之感。

3.黑色系：錢包沉穩、內斂，能聚財又不漏財。好搭配、不易髒，也可守財、聚財，男女通用。

二、無法招財的四種顏色

1.紅色：是招財色，但守不住錢，存不了錢。雖然紅色有招財意味，但不適合用於錢包的顏色上，雖招財，錢可能來的快，去得更快。紅色代表「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色錢包。

2.粉紅色：錢包招桃花，但聚財能力差。不少女孩子喜歡用粉紅色錢包，顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色的錢包可以招桃花，想要有桃花運的單身女性可以用，但這種顏色，聚財能力差，容易散財。

3.白色：錢包白淨雅致，卻要看人使用。白色錢包對於招財並無特別幫助，反而會有一窮二白，代表空空如也或是花錢容易花得快，錢包裡乾乾淨淨，連錢都沒有的意思在。除非你的命盤中與白色相合，

4.淺藍色：錢包不要使用，金錢如「流水」般流逝。藍色，在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。

三、錢包旺財法

1.新錢包放「錢母」。建議可以放新鈔在新錢包當錢母，新鈔不要花掉，要一直放錢包裡，也象徵著錢包裡隨時有錢。

2.錢包放招財符。可以到廟寺求財神符放入錢包中招財、旺財。

金色系錢包可提升運氣。(圖：MICHAEL KORS提供)
金色系錢包可提升運氣。(圖：MICHAEL KORS提供)

四、錢包內擺放要整齊

雜亂的錢包也對財運無幫助，鈔票應該方向統一，整齊擺放，每次花錢要先把舊鈔使用掉，讓錢包保持整齊、乾淨。

五、錢包破損舊換新

錢包破損就要換新，也趁換錢包的時候選個好顏色，財神才不會離你越來越遠。

六、錢包要長方形

不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣的能力就比較高，因此在選擇錢包的時候，首要重點應該是避開「不規則」和「圓形」的錢包，再來才是挑選適合自己的皮夾。

七、錢包格數要雙

好事要成雙，錢包格數也要雙，雙財庫讓您錢財更旺。

新錢包放「錢母」。(圖：六角國際提供)
新錢包放「錢母」。(圖：六角國際提供)

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