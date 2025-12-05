大家來寫書／師雲志《以閒為自在》以己之齡最喜自在

作者師雲志。

年過七旬，心態大變，不愛較真，隨遇而安。出遊結伴，不喜獨行，呼朋喚友，笑語歡聲，勝於美景。幾十年出遊，走過七大洲五大洋，看盡美景，沒有最好，只有更好。人不能貪，我心已足。歲月飛逝，山水在變，舊地重遊，又有何妨？以己之齡，最喜自在，自在出門，自在吃喝，自在告別，自在需有閒，有閒才自在。

現今社會寫東西的人比看書的人多，我寫我樂，不為其他，不為名利。常言：「人過留名，雁過留聲」 ，走過一處，若不留筆，愧對自己。 《百年孤獨》作者馬爾克斯說：「生活不在於一個人經歷過什麼，而在於記住了什麼，以及如何記住並講述它。」我認同此言，在告別世界時，想對自己說：你不虛此生。