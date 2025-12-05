大家來寫書／師雲志《以閒為自在》以己之齡最喜自在

我的頻道

師雲志
作者師雲志。
年過七旬，心態大變，不愛較真，隨遇而安。出遊結伴，不喜獨行，呼朋喚友，笑語歡聲，勝於美景。幾十年出遊，走過七大洲五大洋，看盡美景，沒有最好，只有更好。人不能貪，我心已足。歲月飛逝，山水在變，舊地重遊，又有何妨？以己之齡，最喜自在，自在出門，自在吃喝，自在告別，自在需有閒，有閒才自在。

現今社會寫東西的人比看書的人多，我寫我樂，不為其他，不為名利。常言：「人過留名，雁過留聲」 ，走過一處，若不留筆，愧對自己。 《百年孤獨》作者馬爾克斯說：「生活不在於一個人經歷過什麼，而在於記住了什麼，以及如何記住並講述它。」我認同此言，在告別世界時，想對自己說：你不虛此生。

我前後已出版了七本書，《千山萬水任我行》、《彩雲飛》、《雲蹤》、《龍飛》、《霞乃雲魂魄》、《蜂是花精神》、《出門隨意行》，不經意間又寫了十幾萬字，覺得可以出書了，將第八部書起名為《以閒為自在》。此語選自唐代詩人劉禹錫的《歲夜詠懷》，全詩如下：「彌年不得意，新歲又如何？念昔同遊者，而今有幾多？以閒為自在，將壽補蹉跎。春色無情故，幽居亦見過。」

以閒為自在。
