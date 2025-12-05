大家來寫書／謝協清《廟行鎮血戰風雲》遙念戰役

作者謝協清與夫人Amy。

回顧平生少經憂患，及長離井背鄉求學謀生於異地。極少關心參與政務，當下顯然中華民族復興有期，欣慰之有餘，頗思有所奉獻，近百年來，國運多舛，外人侵略壓迫至今未已，兩岸統一尚需努力，同胞們必須對中國近代史歷史事實有共同的理解，才有可能不計前嫌，繫手向前共創未來新中華。

可以說國共兩黨都是為了中華民族的前途而努力，奮鬥，當然由於時間、空間、人事的差異，尤其是外力的干預，對內鬥爭非常劇烈，雙方犧牲重大，要撫平過去的傷痕，唯有誠懇的面對史實，尤其是當今網路及自媒體上不斷流傳，以訛傳訛的奇談怪論，必須澄清以正史觀。

真相只有一個，不容青史盡成灰，1932年1月28日上海事變在中國國土上不少紀念性的建築物在上海、蘇州、南京及廣州等地保存良好，每年各地舉行紀念儀式，我們是博採東西方新舊史料，包括已解密的外交文件就事變之起因，戰事的過程，參與事變之人與事，得失成敗，提出一個全完整的新說法。