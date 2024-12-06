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世報「大家來寫書」歷14寒暑 334本著作問世

洛杉磯訊
去年13屆發表會新書作者們在自己的新書上簽名。（記者楊青／攝影）
去年13屆發表會新書作者們在自己的新書上簽名。（記者楊青／攝影）

世界日報為讀者創立的自費出版活動「大家來寫書」今年是第14年，6日舉行本屆新書發表會。這項寫作活動因不斷有作者加入而更壯大。至今，作者人數增加到358位、共出版了334本著作。

本屆共有28位作者創作12本新著，包括「北美洛杉磯華文作家協會」會長周愚先生，他寫了兩本書，其一「最後的列車」與另一本與陳美琪合著「白色同船渡」。 「白色同船渡」來自一個真實故事，故事中的四位主角，是兩對戀人，其中一對的女方等換腎，另一對的男方等骨髓，命運將四人聯繫在一起。

世界日報「大家來寫書」開啟第14屆徵集活動。（本報檔案照）
世界日報「大家來寫書」開啟第14屆徵集活動。（本報檔案照）

「最後的列車」記述周愚幼年時的遭遇，也是有記憶所見到的第一件事，心靈受到的創傷，幾十年來無法撫平。周愚未及看到新著出版，「最後的列車」成為他的遺作。周愚著作等身，去年也委由世界日報出版「墨濃清緣深」和「鑽石的滋味」兩書。

本屆著作「COVID-19的密碼」是對COVID-19大流行全面整理與解析，深入了解未來可能爆發的全球大流行。該書綜合整理疫情期間84場醫師再教育課程以及超過50場專題演講。作者為美國仁愛醫療集團聯合執行長邱文達醫師和吳元煌醫師。

來自全國各地的作者歡聚洛杉磯世界日報文化藝廊，參加《大家來寫書》新書發表會。（記...
來自全國各地的作者歡聚洛杉磯世界日報文化藝廊，參加《大家來寫書》新書發表會。（記者張庭瑜／攝影）

「登高築夢」作者何張翠姝為南加州僑界知名人士，曾當選南加州模範母親，也為十多個社團無私奉獻。她以此書回顧成長歷程、分享家庭生活、旅遊見聞，及社團管理方面的經驗。

「美國密碼」分析近幾年全球發生的新聞事件，並加上個人觀點，回應網友的評論。作者朱知明強調中國應維持豐富的文化和深厚的文明，不被英美低俗文化滲透，才能保證強國地位。

「奇思妙想夢幻園」是作者曾妙容的兒童文學選集，分為童詩、童話、少年小說三部分。她以細膩的觀察力，天馬行空的想像力，活潑生動的用字遣詞，很能掌握孩子的喜好。

去年已透過「大家來寫書」出版作品的袁申元、袁又申和畢宏再度合著「富春江‧江畔人家」。該書是家族圖冊。數百張黑白彩色照片，記錄家族四代、七個家庭百年來的生活點滴。

世界日報為歷屆的作者舉行新書發表會。（記者王若然／攝影）
世界日報為歷屆的作者舉行新書發表會。（記者王若然／攝影）

婦產科醫生劉夢梅生在德國，長在中國兵荒馬亂的年代，「溢彩杏林」是她回顧百年來的風風雨雨心歷路程，在百歲嵩壽之際留下紀念。

已90歲高齡的蔡源佑過去數年攜孫女共同創作多部作品，今年他單刀匹馬再著「讀經札記」，記述真誠的信仰。

本屆新作品中「夢回興凱湖」是黑龍江生產建設兵團43團24連15位戰友回憶錄合輯。記錄了1968-1978十年間，在興凱湖畔的生活片段，真實地述說了這些「知青」曾經的故事。

今年其他作品，作者們也分享他們創作的過程，分述於下方的版面中。

來自全國各地的作者歡聚洛杉磯世界日報文化中心，參加《大家來寫書》新書發表會。（記...
來自全國各地的作者歡聚洛杉磯世界日報文化中心，參加《大家來寫書》新書發表會。（記者楊青／攝影）

「大家來寫書」自2011年開辦以來，是出於鼓勵全美華裔民眾為個人或家族留下文字及圖片紀錄，期盼這些紀錄保留華裔在美洲大陸扎根的歷史，同時發揮文學創作的功能，以此為出發點，不少作者寫下了個人來美前和移民後的生活，內含很多「人」的故事。

世界日報歡迎新作品和更多的故事。詳情可以電郵[email protected]或電話323-268-4892 分機291查詢。

新書作者們在自己的新書上簽名。（記者楊青／攝影）
新書作者們在自己的新書上簽名。（記者楊青／攝影）

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