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世界OnAir／看見巨大行業缺口 90後的她開了2家養老院

世界新聞網何卓賢／製作
Sally在加州經營兩家養老院。(蘇Sally提供)
Sally在加州經營兩家養老院。(蘇Sally提供)

來自加州的蘇Sally是一名連續創業者，今年要滿34歲的她旗下已有兩所運營順暢的住宅式長期照護機構，共給12個老人提供長期的個人層面的護理，「給他們家一樣的溫暖」。

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選擇進入長期照護(long-term care)行業，也是因為看到了巨大需求。Sally早在2015年就放棄了穩定的財務分析師工作開始創業，先後經營過中醫診所和Airbnb地產投資，並在2019年觀察到長照行業的需求和商機，於是投資了一棟房產，並把它打造成加州法律下的住宅式養老院(residential senior care home)，給不同需要的老人提供長期的個人護理。

Sally對養老行業很有熱情。(蘇Sally提供)
Sally對養老行業很有熱情。(蘇Sally提供)

根據社區生活管理局(Administration for Community Living)一項2020年的報告，65歲以上的老人之中，有七成需要某種程度的長照服務。然而，2020年的美國人口普查數據顯示，全美有7300萬的嬰兒潮老人，但CDC只錄得160萬的床位。

「我們社會面臨老齡化危機，」Sally說，「不但床位不夠，護工和護士也有巨大的供需缺口。我很想去解決這個問題。」

除了長照床位和服務供需上的缺口，因為見證過長照機構一些固有的缺點，比如機構管理者老齡化、照護質量參差不齊、未對老人進行個性化護理等的問題，Sally決心自己的機構要做得更好。比如，Sally每年都會給自己養老院的老人舉辦生日派對，讓他們在「有愛」的環境慶生；有老人因為當過兵，習慣晚上不睡覺，指定要在凌晨三點喝牛奶，這些需求護工都在Sally的安排下通通滿足，不刻意改變老人的生活習慣；Sally還積極通過融合最新的科技產品，準確記錄老人的醫護需求、掌握老人的動態和護工的工作任務完成程度，等等。

「我想讓變老的過程、面對死亡的過程，變得不那麼可怕，通過好的護理和環境，讓老人乾乾淨淨、體面地過完最後的生活。」

34歲的Sally已經是兩家位於加州養老院的主人。(蘇Sally提供)
34歲的Sally已經是兩家位於加州養老院的主人。(蘇Sally提供)

Sally選擇經營的養老院，得益於規模小，能給每個老人提供周全的個人照護，也正是因為規模小，前期投資不大，她坦言開了幾個月就達到了穩定營利，且利潤率在25%-30%，最大的開支反而在請護工上；如果護工或護士自己選擇開這種長照機構，利潤率更可高達40%-50%。

目前，越來越多人看到長照行業的商機，向Sally諮詢成功經驗的人也越來越多了，這也是她所喜聞樂見的。Sally表示，這個行業有著不受經濟衰退影響(recession proof)的特點，而且能給社會提供很好的價值回饋；越來越多人加入，才能從質量和數量上面提升美國長照行業。目前，她還觀察到政府更有動力解決養老問題，不僅給像她這樣的創業者提供更多友好的小商業貸款，也給更多符合條件的老人提供進入長照機構的補貼。種種因素皆顯示，現在正是投入這個行業的最佳時刻。

護工給老人慶生。(蘇Sally提供)
護工給老人慶生。(蘇Sally提供)

年紀輕輕就主動進入養老行業，Sally可謂是少數，但從小見證家中老人生病，加上母親又是一名護士，讓她跟這個行業有了更深的聯繫。她觀察到，走訪過的長照機構經營者也大多是60、70歲的老人，照顧著90、100歲的老人，讓她十分感慨；她如今也在哈佛攻讀MBA學位，希望通過認識到更多業內人士以及更好的商業知識，將自己打磨成為這個行業的領導者。Sally目前已經籌備在加州再開兩家養老院，她期待自己經營理念下的這類高質量的長照機構可以越開越多。

「養老這個行業，處理生老病死，從字面上看好像不是非常積極，但是在這個行業裡創業，我覺得非常滿足，因為我創造了很多價值。」

長照 養老院 加州 世界OnAir

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