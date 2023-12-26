世界OnAir／愛無疆 王建煊「撿回珍珠」 助貧困生上學

王建煊熱心公益，成立心第二春文教基金會助學。圖為2005年，王建煊訪視愛心小學。(浙江新華愛心教育基金會提供)

85歲的王建煊一生中有過許多頭銜，他曾任台灣監察員院長、財政部部長、立法委員，鮮明的行事作風讓他江湖人稱「小鋼炮」、「王聖人」。但過去20幾年以來，他還有一個重要的身分——慈善家。

自1996年創辦第一個慈善基金會「愛心第二春文教基金會」以來，王建煊和妻子蘇法昭共同創辦了六個基金會，幫助的對象涵蓋社會各個群體，從貧困的學齡小孩，到無子女的長者。

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• 做慈善，方能「人去，愛留」

王建煊愛講，自己希望做到「人去，愛留」，就如蘋果公司創始人喬布斯(Steve Jobs)那樣。

「喬布斯過世之前，躺在病床上，說了一句非常發人深思的話，他說世人所羨慕的好名聲、財富，我都有了，但是今天這個對我毫無意義。」

王建煊2008年6月走訪四川災區。(浙江新華愛心教育基金會提供)

讓王建煊欽佩的是，喬布斯在病逝之前，留下250億美金，稱希望跟貧窮的人分享他的財富。王建煊對這樣的做法十分認同，「當我們有一天進了棺材，能留下什麼？你什麼都不能留下，能留下在這個世界上的，是你的愛心。」

王建煊的六個基金會，分布在美國、中國大陸、台灣、緬甸。其中，他創辦的愛心第二春文教基金會（以下簡稱「愛基會」）下的「撿回珍珠計畫」，幫助家境貧寒的學生繼續念書，從成立至今即將迎來第20個年頭。根據愛基會的統計數據，撿回珍珠計畫2004年發起，首年資助了21名「珍珠生」，20年來不斷壯大，至今已經有超過8萬8000名珍珠生得到資助，超過7萬1000珍珠生考上大學。如此碩果，都得從王建煊在中國大陸辦愛心學校的一次見聞講起。

• 「把珍珠一顆顆撿回來」

2003年，王建煊在浙江省平湖市創辦新華愛心高級中學，他記得清楚，當時「三個年級、共36個班」。他那時擔任董事長，意外發現：考試成績名列前茅的學生之中，竟有幾人沒有來報到。經過打聽才發現，是因為這些孩子家裡太窮，讀不起書。

「這太可憐了，」王建煊回憶。「這些孩子都是珍珠，不能念書了就好像丟進垃圾桶了，我要把他們撿回來。」

2008年，王建煊走訪四川地震災區。(浙江新華愛心教育基金會提供)

「撿回珍珠計畫」由此誕生，幫助家境困難但品學兼優的學生上高中，不僅三年學費全免，住宿費、生活費、書本費也一併資助，讓孩子可以在沒有經濟負擔的情況下上學。

王建煊回憶，「珍珠生」優良的品質之一，就是特別刻苦用功。他記得一次去愛心學校訪問的經歷，發現學校門口有一個大籃子裝滿電池，竟然都是學生用的，因為他們希望在學校10點關燈之後仍然能靠手電筒看書，「他們知道將來要出人頭地，沒有別的辦法，只有靠念書，所以他們拼得要命。」

讓王建煊欣慰的是，珍珠生除了讀書格外勤奮，還懂得回饋社會，自己受到了愛心關照，也積極照亮他人。去年年底，王建煊到大陸訪問，見到了許多在地的愛基會同事，發現他們裡面有不少是珍珠生。王建煊坦言，慈善事業工作者待遇一般，而名校畢業的珍珠生本來可以找到更好的職位，卻把傳遞愛心看得比高薪重要，這讓王建煊感到欣慰。「自己的生命被點亮以後，也一定要去點亮別人的生命，這樣我們才認為珍珠計畫成功了。」

王建煊與通過「撿回珍珠計畫」考上大學的學子合影。(浙江新華愛心教育基金會提供)

新華教育基金會在2022年進行了一次關於撿回珍珠計畫的受惠者畫像調研，通過對六萬名珍珠生追蹤調查發現，他們之中90%以上獲大學本科錄取、35.95%進入「985」、「211」等一流大學、79.11%珍珠生希望大學畢業後繼續深造；珍珠生普遍有強烈的社會責任感，86.7%參加過社會公益活動。

• 難忘汶川地震，攜手世界日報 獻愛心

回憶「撿回珍珠計畫」的20年歷程，王建煊在訪問中多次特別對世界日報以及讀者表示感謝。2008年，汶川地震摧毀四川數十萬人的家園，不計其數的學校成斷壁殘垣，許多學生的前途也就此斷送。當年，世界日報發動海外華人 進行愛心募捐，共收到超過288萬元愛心捐款，其中98萬元委託給當時已經在四川有多年辦愛心學校經驗的美國愛心第二春文教基金會，及其姊妹組織浙江新華愛心教育基金會，進行災後學校重建。根據新華愛基會數據，2009年至2015年期間，世界日報資助在受災地區成立11個珍珠班，幫助562名珍珠生重新走上學途。

王建煊說，每撿回一顆珍珠，就等於點亮了一顆生命，「感謝世界日報所有讀者和捐款的人，謝謝你們幫助這些孩童。教育是窮人翻身的工具，你們幫助讓這些孩子夜盡天明。」

• 捐出一億台幣，卻「未吃過一頓大餐」

王建煊對慈善事業不遺餘力，捐款大方，對自己生活卻十分樸實節儉。因為從來不收禮物，就算不帶賄賂性質的禮物也全都不收，同僚將他稱為「王聖人」；他外出做公益活動向來堅持自己購票，高鐵也坐二等座，旅館挑便宜的住，飯菜吃不完打包回家。他曾將任監察員院長六年期間的2500萬元新台幣（約80萬美金）全部捐去做公益，夫妻兩人一生捐款超過1億新台幣（約320萬美金），並簽了「器官捐贈同意書」。

王建煊和妻子蘇法昭走訪珍珠生。(浙江新華愛心教育基金會提供)

自奉甚儉，王建煊沒有一點猶豫，「我從來沒有到外面吃過大餐，也不羨慕吃大餐，想想敘利亞還有很多地方的難民連一口飯都吃不上，你還吃得下去嗎？」

這或許跟王建煊出身清寒有關，而他從不避諱談及貧苦童年經歷。王建煊父母都沒有念過小學，因為家裡窮得交不起學費，甚至窮到沒飯吃。他還記得曾目睹母親生病卻看不起醫生，在床上痛苦打滾的樣子。後來王建煊爭氣考上成功大學，並在政治大學取得碩士學位，後獲得公費赴哈佛大學進修。命運就此改變，使王建煊感受到教育的力量，推動他決心幫助更多人通過教育改變一生。

王建煊是一名虔誠的基督徒，常常在教會佈道；為了募捐，他更是跑過無數場的公眾演講。這兩點，讓他的講述之中帶有一種說服聽者的能力，哪怕是在訪問中也不例外。講故事時候，他常常從自己的年齡講起，「再過一個月，我就86歲了，應該日子不多了，但是我不害怕，我對得起這個世界，對得起上帝，有一天去了天家，上帝會說：孩子，你做得很好，趕快來天堂享受永生之福了。」

王建煊投身慈善事業，多年來通過基金會和公眾演講鼓勵更多人獻愛心。(浙江新華愛心教育基金會提供)

他再進一步分享如此坦然從容的原因，「人會去，愛會留在世界上。我的一生，做了很多點亮別人生命的事，我現在就好像走在花園裡。」

所有成功的演講者都有一個共同點，他們懂得以「呼籲」來結束演講， 讓語句留在聽者腦海，引人深思，讓人回味。王建煊也不例外，他總是知道如何用一句話點題，「不管是有錢人還是普通人，你都要跟有困難的人分享你的所有，這樣你一定會成為一個快樂的人。獻愛心，這樣的人生才是最有意義的。」

• 用愛走向世界、影響世界

王建煊罹患攝護腺癌五年，太太也患有輕微的失智，但他表示自己沒有受到太多的困擾，每天只需要吃一顆藥，只是體力確實不如往常。一邊抗癌，一邊照顧太太，卻沒有讓王建煊為慈善事業日日奔走的腳步慢下來。

王建煊目前在台灣最新成立的基金會是「天使居長照財團法人」，這個長照機構幫助孤老長者「像天使一樣」有尊嚴地安享餘年。為了加大籌款力度，王建煊堅持擔任董事長；訪問過程中，王建煊還特別向記者展示自己最近出版的兩本傳記，「夜盡天明」和「走在花園裡」。賣書的收入，王建煊全數捐給「傳神」，一個專門照顧居家長者的慈善機構。

談及對撿回珍珠計畫未來的嚮往，王建煊甚至顯得有點興奮。撿回珍珠計畫因為看到中國大陸貧困地區學生所需而起，他希望未來能夠幫助到世界各地的貧困地區和人民，通過華人獻愛心的力量，實現強國的終極目標，「成為軍事大國、經濟大國、科技大國這些目標固然重要，但是最重要的，是在世界人民心中，中國是愛心大國，這樣我們中國人走到全世界，處處都受歡迎。」