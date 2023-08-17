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紐約市府設備禁用TikTok 立即生效

記者和釗宇／紐約報導
紐約市發布禁令，禁止公務員使用公務設備下載、登錄和使用TikTok。(路透)
紐約市發布禁令，禁止公務員使用公務設備下載、登錄和使用TikTok。(路透)

紐約市府網路指揮中心(NYC Cyber Command)16日發布指令，要求禁止在所有市政電子設備上安裝和使用短影音平台TikTok，並要求各機構在30天之內刪除該應用程序。

紐約市網路指揮中心一名官員表示，該機構經過審查，發現TikTok應用程序對紐約市的技術網路構成了安全威脅，因此發布禁令。從即日起，紐約市公務員不得通過市政官方所擁有的任何設備下載和使用TikTok程序，也禁止訪問TikTok網站。市府表示，「雖然社交媒體很好地將紐約人與紐約市聯繫在一起，但我們必須確保我們始終以安全的方式使用這些平台。」

紐約市的禁令採納了聯邦管理和預算辦公室(US Office of Management and Budget)對於TikTok發布的指導方針，以及今年早些時候通過的禁用TikTok的聯邦立法。紐約州早在2020年就通過了一項內部政策，禁止在政府擁有的公務設備上下載使用TikTok。除紐約外，美國的一些州已經開始禁止公務人員在公務設備上使用TikTok，今年5月，蒙大拿州更是通過法律，在全州範圍內禁用TikTok。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)此前在TikTok上有一個帳戶，擁有1萬餘名粉絲。但其已發布通知，表示市府現已結束運營，不再進行帳號維護。

TikTok由為中國公司「字節跳動」控制，與在中國流行的「抖音」高度相似。美國國防部助理部長兼部長首席網路顧問普拉姆布（John Plumb）將TikTok描述為美國國家安全的「潛在威脅載體」，因中國有能力通過這款程序引導錯誤信息並從中收集數據。

TikTok 紐約市 亞當斯

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