民代集會 籲州府預算納緊急租金援助

多民代集會，呼籲州府在預算中確保資金，為符合資格的政府樓和公屋居民發放補助。(李榮恩辦公室提供)

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)等民選官員和政府樓 維權團體及官員，日前在州府舉行集會，呼籲州府在新財年預算中確保3億8900萬元資金，為符合資格的政府樓和公屋居民發放「緊急租金 援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)補助。

為幫助新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭直接提供租金補貼，州府2021年6月啟動ERAP計畫；然而，有不少符合資格的租客 ，因為其政府樓或公屋租客的身分，未被優先辦理，至今未能拿到補助。

根據負責申請審核和資金發放的臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)，截至該計畫今年1月20日截止申請時，仍有7億3200萬元補助未能發放給符合資格的申請者，其中約有3億4300萬元應發放給私宅租戶，3億8900萬元發應給政府樓和聯邦或州府資助的公屋租戶。

數據顯示，目前該項目剩餘資金2億8400萬元，財政部此前給紐約州撥款6300萬元，總計3億4700萬元足夠發給私宅租戶；因此，民代和維權團體呼籲為政府樓和公屋租客申請者，確保3億8900萬元資金。

卡范納表示，由於不公正的申請條款，長期以來州府一直忽視政府樓和公屋租戶的租金補助需求；「我們知道，許多政府樓和公屋租戶正在拖欠租金，他們的財務狀況因為疫情收到重創，無法按時交租，他們不應該因為在申請時被區別對待而背上沈重的債務。」

李榮恩表示，「緊急租金援助計畫設立的目的就是為有需要的民眾提供幫助，但是政府樓和公屋租戶卻無法獲批，這個目標就沒有達成；現在，即便已經申請該項目，仍有數萬政府樓和公屋租戶面臨逼遷風險，在我選區內就有超過1000個已經申請補助的政府樓和公屋家庭沒拿到錢，我將盡力爭取在新財年預算中確保3億8900萬元資金，提供給他們。」