強力執法罰單增萬 地鐵犯罪減少20%

紐約市地鐵捷運犯罪減少20%，市警加大力度開萬張罰單。(記者張晨／攝影)

紐約市警高層近日表示，根據最新數據，今年到目前為止，地鐵捷運 犯罪率已降到疫情前，甚至數十年來的「新低」，這歸功於駐守執勤警員增加，以及打擊逃票，2023年發出的違規罰單比去年初多了1萬張。

數據顯示，與2022年同期相比，捷運系今年迄今的重罪率下降21.5%，市警交通局長肯珀(Michael Kemper)表示，今年年初的重罪率是1990年代市警數據庫Compstat系統至今的「最低值」。

數據還顯示，今年的前九周，警察 開出的逃票罰單數量增加75.6%，總計2萬1360張，去年同期為1萬2154 張；所有開出的罰單數增加1萬2000多張，比去年同期增83.5%。

肯珀認為，對輕罪和重罪的積極監管有助犯罪率下降。他指出，正因為警察正在做公眾看不見的工作而被忽視；但警員們已經逮捕許多歹徒，防止犯下更大的罪案。

近期進展很大程度上建立在去年10月，市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)要求增加捷運系統警員巡邏的基礎上，肯珀說，在那之前，地鐵系統的犯罪率全年增長40%以上。